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基隆殺人未遂犯19日到台北　蔣萬安喊「有掌握行蹤」警持續追緝中

▲▼ 520總統就職典禮,蔣萬安 。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長蔣萬安。（資料圖／記者李毓康攝）

【5／22 12：00更新　北市府說明蔣萬安原意】

記者袁茵／台北報導

基隆市1名涉殺人未遂的簡姓嫌犯逃脫，警方追查發現簡男19日下午搭首都客運1579在台北市松山區南京東路、三民路口下車，緊急調閱監視器，卻不見台北市長蔣萬安對外發聲，僅教育局宣布關閉校園2天，使民眾黨台北市議員陳宥丞喊話快收心坐鎮。而蔣萬安表示，北市21日接獲刑事局通知，調閱監視器發現19日該男已到台北市，都有掌握行蹤。

蔣萬安22日上午出席台北建城140週年系列活動，會前被問到北市掌握狀況？蔣萬安回應，「基隆這位受監護處分人逃逸之後，我們在5月19日掌握他搭客運在松山站下車，昨天我們警察局接獲（警政署）刑事局通報，我們即刻強力查緝，所以調閱相關監視器畫面掌握行蹤，目前在強力追緝中。」

蔣萬安提及，同時北市警察局也通令整個加強巡邏，包括校園跟公共場所都是重點，另外教育局也即刻宣布，台北市校園關閉，禁止開放對外，「我們正掌握且要求警察局全力查緝。」

媒體追問，這是否代表橫向聯繫有問題，因為簡男19日就逃跑，但北市21日才收到刑事局通報？蔣萬安說，「我們都有即時掌握，所以19日都有看到相關畫面，也了解他客運下車地點在松山區，當然他還會可能有其他的地方，所以我們都掌握行蹤，因為有監視器的畫面，警方正在追緝。」

不過，針對蔣萬安此話是否代表，北市19日已接獲通知簡男到台北市？台北市政府發言人殷瑋事後補充道，蔣萬安此話意思是指北市警察局21日接獲到刑事局通知，並調閱監視器發現19日該男已到台北市，北市府都有掌握行蹤，警方持續追緝中。

39歲的簡郁紘犯下殺人未遂案，19日下午2時許從基隆市安樂區的一家醫院逃脫，簡男前科累累，甚至還曾經攻擊超商店員遭判拘役15天，沒想到又因殺人未遂從醫院潛逃，引發基隆市民恐慌；但基隆市刑大追查發現簡男已於19日下午搭乘首都客運「1579」前往北市松山區，在松山區南京東路、三民路口下車，目前北市刑大已派人前往調閱監視器。

但蔣萬安至21日都沒有對外發聲，僅台北市教育局於21日晚上公告措施，宣布為維護本市師生校園安全，21日即刻起至22日上午暫停學校校園場地開放，後續將視警方追緝情形再公告是否延長暫停開放時間。而內湖南港市議員陳宥丞21日下午趕緊在臉書發文喊話，為避免人心惶惶，市府應有更積極作為，呼籲蔣萬安趕緊收心坐鎮。

▲從基隆逃脫的殺人未遂受監護簡姓男子。（圖／基隆市警局提供）

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