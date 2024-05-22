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社會 社會焦點 保障人權

極度危險犯脫逃「台北市內躲4天」　萬華街上趴趴走畫面曝光

記者邱中岳／台北報導

基隆市19日傳出有涉犯殺人未遂的嫌犯，趁機從醫院逃脫，在19日下午時分搭乘首都客運往台北市方向逃逸，於北市南京公寓公車站牌下車，右轉轉徒步往台北車站前進，一路就往萬華西門町走去，期間還找地方短暫休息，最後再往龍山寺方向，目前北市警力動員數十名警力參與調閱監視器，不排除仍持續在北市萬華區持續竄逃。而他在萬華街頭趴趴走的模樣，也全被監視器拍下，現在畫面曝光。

警方調查，39歲的簡郁紘犯下殺人未遂案，19日下午2時許從基隆市安樂區的一家醫院逃脫，當天簡男身穿白色上衣、黑色長褲，上身又搭長袖方格紋襯衫，從醫院脫逃後一路沿著安一路往市區徒步逃逸，抵達市區又轉搭首都客運1579往台北市方向的客運離開基隆地區，事後簡於南京公寓站下車。

▲▼北市警方針對逃脫嫌犯追查，發現目前在北市萬華區一帶徘徊。（圖／記者邱中岳翻攝）
▲北市警方針對逃脫嫌犯追查，發現目前在北市萬華區和平西路一帶現蹤。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方查出，簡姓男子在下車後徒步往西門町方向移動，約在19日晚上5時許出現在台北車站，接下來幾乎都在走路，並沒有休息，直至晚上7時許，出現在西門町商圈、成都路一帶，直到20日凌晨4時許都在附近徘徊，簡姓男子因為沒有錢，所以並沒有進食。

因為簡姓男子都以徒步方式移動，所以增加監視器調閱困難，北市警方出動40人鷹眼調帶小組，針對簡姓男子徒步監視器畫面，當時也發現手上有飲料瓶，不排除是從垃圾桶或者是偷來的。

 警方發現，簡姓男子曾經出現在北市萬華區西門商圈、成都路附近，最後直到20日凌晨4時許，走往北市萬華區龍山寺方向，約莫沒幾個小時，又輾轉回到西門町商圈。

警方指出，簡姓男子目前鎖定在西門町一帶，也將持續調閱相關監視器影像比對蹤跡，另外，簡姓男子主要都待在西門町商圈，從19日晚上7時許至20日凌晨4時許，期間3度找陰暗的角落躲藏睡覺、休息，每次時間約1小時左右，起床後又再度徒步轉移地點，警方研判簡姓男子目前可能還躲在北市萬華地區一帶。

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