高鐵延伸宜蘭案仍停留二階環評　鐵道局：無延宕

▲高鐵延伸宜蘭案目前正在二階環評階段。（資料示意圖／高鐵）

記者李姿慧／台北報導

高鐵延伸宜蘭遭質疑宜蘭縣府選址不當，讓工程進度延宕，目前仍停留二階環評階段，交通部鐵道局今(22日)則表示，高鐵延伸宜蘭站址係兼顧專業評估及地方民意共識，目前持續依環評法規定辦理二階環評作業中，並無延宕情事。

交通部108年底啟動高鐵延伸宜蘭可行性研究，各方為了車站站址角力不斷，111年交通部依相關評估拍板縣政中心以南350公尺做為站址，並啟動環評作業，目前仍在二階環評階段，宜蘭縣議會昨專題報告時，綠營議員質疑宜蘭縣府當初堅持站址選在縣政中心，而非中央第一時間規劃的四城站，才導致進度拖延。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對地方對高鐵宜蘭選址和延宕吵翻天，交通部鐵道局今表示，高鐵延伸宜蘭為國家重大建設之一，為廣納各界意見，交通部於110年9月25日及110年11月17日辦理2次地方說明會，期在兼顧專業及切合地方民意的基礎上，取得最大的共識。

鐵道局指出，基於各界對縣政中心以南350公尺處之站址方案較具共識，鐵道局爰於111年1月4日陳報可行性研究暨綜合規劃報告至交通部，經交通部111年1月27日召開「高鐵延伸宜蘭計畫可行性研究暨綜合規劃報告環評前審查會議」，結論略以：以縣政中心以南350公尺處之站址方案為高鐵站址優選方案，請鐵道局據以辦理後續環評作業。

鐵道局說明，該計畫為表定二階環評案件，111年1月28日已啟動環境調查，經環境部(前環保署)111年8月24日召開環評大會決議續辦二階環評，已完成3場說明會，目前正辦理二階環評四季環境調查，相關程序皆照環評法規定，並依既定進度持續作業中，絕無延宕情事，後續二階環評通過後，鐵道局將儘速依行政程序陳報交通部核轉行政院審議。