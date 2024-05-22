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英國「跳水男神」下海Onlyfans！　拍色色照籌措巴黎奧運資金

▲▼英跳水男神下海Onlyfans！賣裸照籌奧運資金。（圖／翻攝自Onlyfans、IG／noah_w9）

▲英國跳水男子國家代表隊，有至少5人在Onlyfans販售色情內容，以籌措備戰巴黎奧運的資金。（圖／IG／noah_w9）

記者王佩翊／編譯

2024年巴黎奧運即將於7月登場，而各國也開始如火如荼地進行國家代表隊選拔。英國目前已經確定男子跳水選手名單，然而如今卻傳出，有選手為了備戰巴黎奧運、籌措相關資金，竟在訓練之餘轉戰色情社群平台OnlyFans，在OnlyFans上傳色情內容，吸引粉絲訂閱。

根據《太陽報》報導，由於資金不足，有多名英國男子跳水隊的成員開始在OnlyFans上分享大膽且裸露的照片，吸引粉絲斗內，並藉此補貼日常開銷。其中包含金牌得主諾亞威廉斯（Noah Williams）與傑克勞爾（Jack Laugher MBE）。

諾亞威廉斯在2020東京奧運跳水男子雙人10公尺高台項目奪得金牌，而他的搭檔正是因在東京奧運場邊織毛線爆紅的湯姆戴利（Tom Daley）。傑克勞爾則是曾在2022大英國協運動會獲得跳水男子雙人3公尺彈板比賽金牌、跳水男子1公尺彈板金牌。兩人都在被選為巴黎奧運代表隊的同一周，於OnlyFans上傳色情內容。

▲▼英跳水男神下海Onlyfans！賣裸照籌奧運資金。（圖／翻攝自Onlyfans、IG／noah_w9）

▲▼英國跳水運動員在Onlyfans提供付費色情內容。（圖／翻攝自Onlyfans）

▲▼英跳水男神下海Onlyfans！賣裸照籌奧運資金。（圖／翻攝自Onlyfans、IG／noah_w9）

對此，英國奧運代表隊（Team GB）與跳水管理機構英國水上運動（Aquatics GB）內部消息人士透露，對於選手們在OnlyFans上的行為，管理層不認為是大問題，並表示這是「資金問題」。

消息人士稱，「這些運動員的訓練非常刻苦，除了訓練之外，他們幾乎沒有時間賺錢。他們身材都非常好，如果能通過這種方式增加收入，那祝他們好運。在理想情況下，他們應該獲得更多的報酬，不需要依靠OnlyFans。不過至少管理層不反對他們這樣做。」

23歲的諾亞威廉斯在OnlyFans上傳了大膽的影片，而29歲的傑克勞爾則是全裸出鏡。據悉，他們通過這些副業每月可賺取數千英鎊。但自從兩人再度被選為奧運代表後，在OnlyFans販賣裸照賺錢的行為也引發爭議。

有消息人士指出，「諾亞威廉斯與傑克勞爾都認為發布色情照片是取得資金的必要手段。雖然英國奧運代表隊不提倡，但他們也無法阻止。現實是，選手的確需要這筆錢。」

其他擁有OnlyFans粉絲專頁的還有26歲的馬提李（Matty Lee MBE）、27歲丹尼爾古德菲勞（Daniel Goodfellow）和24歲的馬修迪臣（Matthew Dixon）。而19歲的羅比李（Robbie Lee）雖然曾經出現在OnlyFans上，但目前已關閉相關頁面。

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