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桃鐵地下化通車延4年！鐵道局曝原因　中壢臨時站6／16啟用

▲▼台鐵中壢站臨時站。（圖／鐵道局提供）

▲台鐵中壢站臨時站。（圖／鐵道局提供）

記者李姿慧／台北報導

因應桃園鐵路地下化工程及路線切換施工，中壢臨時前站新建工程將於6月16日啟用，同時地下化的永久站工程也將開始施作，象徵桃地計畫即將向前邁進一大步。不過因缺工、缺料和原物料調漲，以及往南延伸1.2公里，桃園地下化工程將修改計畫，預計延後3到4年通車，第一階段預計122年初通車，123年全線通車。

「桃園鐵路地下化計畫」路線北起新北市鶯歌區鳳鳴陸橋南至桃園市平鎮區台66線，改建3座既有車站包括桃園、內壢、中壢，新建5座通勤車站包括鳳鳴、中路、桃園醫院、中原、平鎮，全長17.9公里，總建設經費約1048億元。不過鐵道局也已規畫桃園鐵路地下化擬南延1.2公里，計畫全長擬變更為19.1公里，經費預估增加600多億元，總建設經費上看1700億元。

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鐵道局總工程司彭家德表示，桃園鐵路地下化計畫原核定通車時程為118年4月，但因為面臨缺工、缺料、流標問題，原物料調漲也讓工程經費也增加，加上桃園車站施工挖到遺址，以及地下化工程規劃南端延伸1.2公里，穿過台66線，都會影響通車時程，目前南延1.2公里仍要進行環境差異分析，計畫和經費都要修正，之後再送到行政院審核，推估通車時程可能會延長3到4年。

彭家德表示，為維持鐵路正常營運，桃園鐵路地下化要在極為有限空間下施工，需辦理多次軌道切換，工序繁瑣費時，猶如穿衣服改衣服，其中尤以新建中壢車站為桃地計畫中最具關鍵的指標項目，涉及台鐵、桃園捷運及機場捷運延伸線地下隧道施作順序及站體銜接作業，為因應機場捷運延伸線地下隧道需通過既有中壢站及軌道區下方，施工期間必須維持既有鐵路營運及鐵路地下化工程之推動，故既有中壢前站必須遷移，騰出空間供機場捷運及中壢地下車站依序施作。

▲▼台鐵既有中壢車站。（圖／鐵道局提供）

▲台鐵現有中壢車站每天有3.6萬人次進出。（圖／鐵道局提供）

中壢臨時前站工程主要內容包含車站大廳、機車停車場及臨時行李房等，並整合原有臨時後站跨站天橋，維持前後站的聯通，並同步啟用臨時月台，以提供隔日台鐵正常旅運服務。另為配合中壢臨時前站啟用，經與桃園市交通局會勘確認站前中和路及周遭道路將提前於6月上旬辦理改道，站前中和路將改為由西向東單向通行。

鐵道局表示，中壢臨時前站啟用後，既有中壢前站將由臺鐵公司辦理設施設備搬遷，預計113年9月拆除中壢前站後即可騰出用地供中壢永久車站地下化站體施工。

鐵道局指出，中壢臨時前站啟用前各項工作均已準備就緒，施工團隊正全力朝113年6月16日啟用目標努力，並同步展開未來永久站工程。針對施工期間對交通及環境造成之衝擊，將盡全力加強溝通，以民眾需求為優先考量。

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