高鐵端午第2波加班車「再增開5列」　後天凌晨開搶

▲高鐵端午再加開第2波加班車，增開5列車。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

端午3天連假將至，高鐵熱門班次已較為客滿，台灣高鐵今（22日）宣布，端午疏運將再加開5班次列車，5月24日周五凌晨開放購票。

高鐵端午熱門班次幾乎客滿，根據台灣高鐵官網公告，6月7日周五下午約1時半過後南下班次較為客滿、6月8日周六下午1時40分之前南下班次也幾乎快客滿、6月10日收假日上午9時半後北上班次也較客滿。

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台灣高鐵表示，端午節假期疏運由於旅客預購踴躍，經檢視運能調度，決定祭出第二波加班車，再加開5班次列車，包括南下3班、北上2班，再加開各車次將自5月24日凌晨零時起開放購票。高鐵端午兩波加班車總計共加開112班次列車，其中南下52班、北上60班，加上原有班次，5天共開出881班次列車。

針對台中以北區間自由座需求較高時段，高鐵表示，疏運期間北中區間也擴大自由座運能，包括南下的6月7日15時~20時及6月8日7時~9時，以及北上的6月10日13時~20時，上述時段行駛南港至台中之區間列車，均配置8節自由座車廂。

台灣高鐵公司也將在網站即時更新「車站人潮資訊」燈號，若某站已啟動自由座人潮管制時，則會顯示黃燈或紅燈，並於企業網站首頁頂端同步顯示，旅客也可同步透過「T-EX行動購票」App接收車站人潮管制資訊，呼籲旅客避開尖峰時段。