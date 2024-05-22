酷熱天氣汽車刁車「顧路」　屏東里港警不畏炎熱立馬援助

▲里港警分局九如分駐所警員何泓駒幫李男解決問題 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市李姓男子駕駛自小客車到屏東旅遊，返程至屏東機場外環道時突然爆胎，里港警分局獲報處理，快速聯絡拖吊車業者協助拖吊，解決窘境，讓他相當感激。

里港警分局九如分駐所於日前接獲報案，機場外環道處有車輛拋錨需警方協助。警員何泓駒趕抵現場，發現有車輛爆胎停於路中，立即在場交通指揮疏導車流，幫忙將故障車輛移到路旁，並積極協助聯繫轄內修車廠前來拖吊救援，直至拖吊車前來排除後才安心離去。

九如分駐所所長張智聰表示，60多歲高雄市李姓男子駕駛自小客車，到屏東遊玩準備返回高雄市住處，行駛到機場外環道時，車輛突然爆胎停於路中。由於人生地不熟一時找不到道路救援，加上豔陽高照致滿頭大汗，何員到場後協助將車輛安置在路旁，並迅速聯絡上拖吊車業者前來拖吊，讓他一再致謝。

里港分局分局長温基興表示，發生車輛故障不要慌張，應儘快將車輛移置路旁安全處，並在車後放好警告標誌，再聯繫道路救援或請警方前往協助，避免發生危險。另平常出門前應先行檢查車輛油量是否充足或有無其他故障情事，如上路後遇車輛故障導致交通阻塞，可打110請求協助，並聯絡道路救援趕快前來拖吊排除。