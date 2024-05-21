她狂推「搭飛機1睡姿」超舒服　專家批太愚蠢：恐雙腿骨折

▲布魯克推薦的搭飛機睡姿，卻招致專家批評。（圖／翻攝TikTok@BrookeDoesEverything）

記者吳美依／綜合報導

外國女網友布魯克（Brooke）在TikTok分享小撇步，號稱能夠在搭飛機時享受美好睡眠，甚至掀起一陣模仿熱潮。不過專家卻痛批，這是「史上最愚蠢的點子」，甚至恐怕導致雙腿骨折。

布魯克在影片中示範睡姿，首先拿出頭枕，把臉埋進前方座椅背面，接著雙腿彎曲、摺疊至胸前，用安全帶繫住腳踝。她宣稱，這不僅相當放鬆，也能夠避免四肢碰到隔壁乘客，堪稱最理想睡姿之一。

布魯克接受《時人》採訪時說，自己每月必須飛行2至4次，每趟航班平均超過4小時，儘管經濟艙空間有限，在多年嘗試後，終於找到最舒適的坐姿。

布魯克強調，她知道空服員和其他旅遊專家反對這種做法，「我當然不會在起飛或降落時這麼做，只有在達到巡航高度、人們開始在客艙裡走來走去時，才會這麼做」，如果發生亂流，也會立刻恢復正確坐姿。

不過，許多專家抱持反對態度，「睡眠醫生」（The Sleep Doctor）創辦人布魯斯（Dr. Michael Breus）更痛批，這是他見過最愚蠢的點子之一，「如果遇到緊急情況，我猜2條腿都會斷掉。如果遇到輕微亂流，可能還會發生頭部受傷等其他問題。」

布魯斯指出，在飛機上入睡沒有那麼困難，還有很多方法可以改善睡眠品質，例如使用眼罩、服用輕度助眠保健食品等。