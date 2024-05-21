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中捷「3刀男」住高雄　2措施應變！陳其邁：全力堵模仿犯

▲防止模仿犯，高雄警方在捷運車廂內加強巡查 。（圖／翻攝陳其邁臉書）

▲防止模仿犯，高雄警方在捷運車廂內加強巡查 。（圖／翻攝陳其邁臉書）

記者吳奕靖／高雄報導

台中捷運發生砍人事件！高雄市長陳其邁在今天(21日)隨即發表臉書，除了對此事件表示深感遺憾之外，同時也呼籲民眾不要擔心，為了高雄捷運的安全，市府已經採取一系列的措施，自己有向市府局處給予2項指示應變。

陳其邁在臉書表示：「為了確保高雄市民的安全，我們已經採取了一系列的措施。我們將加強捷運和輕軌的警力，並且加大巡邏密度，每2小時就會有一次巡邏，巡邏的頻率將會增加一倍。我們也會採取雙警巡邏的方式，由第一節和第三節車廂的警力進入車廂內，並且採取走動的方式進行交叉巡邏，以此來增加見警的機率，讓乘客在乘車的時候可以感到更加的安心」。

▲防止模仿犯，高雄警方在捷運車廂內加強巡查 。（圖／翻攝陳其邁臉書）

▲防止模仿犯，高雄警方在捷運車廂內加強巡查 。（圖／翻攝陳其邁臉書）

另外在列車停靠在月台的時候，保全人員將會查看每節車廂的狀況，如果發現有任何的問題，他們將會立刻通報。其實，高捷公司每季都會進行事故狀況的演練，站務人員都有良好的應變能力，確保乘客的安全。同時捷運和輕軌的站點內外，也有指示各警察分局增加巡邏警力，並提高見警的機率和通報機制。同步要求高捷公司加強在捷運或輕軌站點內外的監視器的監控，對於任何可疑的人、事、物都要加強留意。

陳其邁強調：「我們不僅要維護捷運系統和車廂的治安，也要防止出現模仿犯罪的情況。我們將會做好所有相關的安全措施，以保護市民在乘坐大眾交通工具的時候的安全」。

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