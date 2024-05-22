長途飛機睡不好！　專家教你「4步驟」秒入睡

▲專家提出能在登機後迅速入睡的方法。（示意圖／VCG）



記者王佩翊／編譯

大部分經濟艙的座位狹窄、座椅不舒適且腿部空間有限，因此許多旅客就算在旅途中再怎麼疲憊，也難以在飛機上入睡。不僅如此，入睡後因為沒有支撐，頭部經常會不斷搖晃，也很容易影響機上睡眠品質。有心理學家則分享了1招，只要按照4個步驟做，就能快速入睡。

根據《紐約郵報》報導，心理學家艾瑞卡（Erica Terblanche）提出了一個名為「越過阿爾法橋」（going over the alpha bridge）的入睡方法，類似常聽到的「數羊入睡法」，但卻能夠在飛機上迅速入眠。

艾瑞卡在Instagram上分享了一段說明這個入眠方法的影片，而這個方法則包含4個步驟，每一步都非常簡單，可以輕易跟著做。

首先，她建議乘客盡量在飛機座椅上找一個舒適的角度，往後靠著或是躺下，接著閉上眼睛並從1數到30。接著，可以稍微睜開眼睛，就像一個弦月一樣，然後數到5。之後，再次閉上眼睛，數到30，然後再微微睜開眼睛，數到5。最後，完全閉上眼睛，專注於自己的呼吸。

艾瑞卡表示，大多數人在第一次嘗試這個方法時就能入睡，但有些人可能需要重複幾次這個步驟才能完全進入夢鄉。這個方法雖然不像直接吃一顆褪黑素軟糖或其他自我治療那麼簡單，但她堅信這個技巧非常有效。

研究顯示，乘客在飛機上比在床上更難入睡。根據《旅遊與休閒》（Travel and Leisure）引用的一項2020年研究，飛機上的環境噪音，如引擎的嗡嗡聲、機上廣播或其他乘客的交談，都會干擾睡眠。此外，不舒適的座椅和飛行焦慮也會影響睡眠質量。

睡眠專家們之前也分享過一些在飛機上更好入睡的技巧，比如避免飲酒、在登機前30分鐘散步、聽白噪音以及選擇合適的座位等。其中，靠窗座位被認為是最容易入睡的位置，因為可以將頭靠在牆上。