快訊／立院外空拍照曝光　湧1.8萬人嗆藍白國會改革「黑箱」

記者杜冠霖／台北報導
今（21日）立院續審藍白國會改革方案，儘管是平日且天候不佳，仍有大批民眾聚集國會外抗議，立法院也繃緊神經，5點起陸續封閉本院周邊部分出入口，禁止人員及車輛進出。且人潮越晚越多，青島東路、中山南路都被塞爆，人群更一路蔓延到濟南路，已經包圍立法院，現場統計已超過1.8萬人，大批警力在場戒備，繃緊神經，就怕現場民眾情緒高漲，直接衝入立法院，重現2014太陽花學運。
▼立法院外抗議人潮群聚。（圖／主辦提供）
▲立法院外湧入大批人潮。（圖／黃捷國會辦公室提供）
記者杜冠霖／台北報導
今（21日）立院續審藍白國會改革方案，儘管是平日且天候不佳，仍有大批民眾聚集國會外抗議，立法院也繃緊神經，5點起陸續封閉本院周邊部分出入口，禁止人員及車輛進出。且人潮越晚越多，青島東路、中山南路都被塞爆，人群更一路蔓延到濟南路，已經包圍立法院，現場統計已超過1.8萬人，大批警力在場戒備，繃緊神經，就怕現場民眾情緒高漲，直接衝入立法院，重現2014太陽花學運。
▼立法院外抗議人潮群聚。（圖／主辦提供）
▲立法院外湧入大批人潮。（圖／黃捷國會辦公室提供）
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