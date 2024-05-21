快訊／立院外空拍照曝光　湧1.8萬人嗆藍白國會改革「黑箱」

今（21日）立院續審藍白國會改革方案，大批民眾聚集國會外抗議，也有許多人物到場宣講，時代力量黨主席王婉諭也發表談話，她直言，黃國昌跟傅崐萁主導的審查就是不折不扣的黑箱，只要問問2014年、2016年的黃國昌，答案就非常清楚，從來沒有這種直接空降，蓋掉28個版本的再修正動議。為何不好好審查要變最高機密，當天才拿出來突襲？就要問過去最在乎委員會中心主義，卻把藍白版本藏起來突襲的黃國昌。