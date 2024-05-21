立院外擠爆萬人！「漂浪島嶼」到場愣：講不出改革有何不對

記者閔文昱／綜合報導

立院21日續審藍白國會改革方案，而場外抗議群眾也越來越多，主辦單位也宣布聚集超過破萬人。對此，作家漂浪島嶼到場聆聽演講，不過他卻發現現場講不出改革有何不對，只是針對沒有討論抹成黑箱，讓他不禁感嘆，如果要將社運窄化成反特定政黨，服務特定政黨，不斷雙標，「只會讓人看清社運團體變側翼」。

▲立法院外抗議人潮群聚。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

粉專「漂浪島嶼」21日傍晚在臉書發文表示，對於任何不雙標，追求民主價值、環境正義的社運，都必須尊重、祝福，畢竟強大的人民街頭，就是政權的防腐劑，不過這次國會改革法案，有人稱國會擴權法案，賦於立院更大的監督力量，沒什麼反民主價值。

漂浪島嶼坦言，他到場聆聽演講，發現現場也講不出改革有何不對只是針對沒有討論，抹成黑箱。他非常支持訂定討論期程，但是也要願意討論，不是院內干擾衝撞，「說白就是不要，搬討論來掩飾目的。」

漂浪島嶼認為，若能夠往遠看，未來一旦藍白執政，綠營在野多數，剛好用藍白制訂的法來斬藍白的官，那就是完美的輪迴現世報，「總不能現今執政，立院少數，就不願立委擴權，等那日翻盤反轉，失去執政，立院多數，又搬出國會改革，要求立委擴權，這樣就太雙標！」

漂浪島嶼指出，過去318不是反服貿單一議題、反單一政黨，而是社運團體對執政的不滿，加上青年對國家的期待，匯流集成的巨浪，所以青年厭惡藍綠，當時才有時代力量的出現，而如今如果要將社運窄化成反特定政黨，服務特定政黨，不斷雙標，只會讓人看清社運團體變側翼，或是社運團體露出真身份的不堪，動員出的只是選票基本盤，很難再感動擠爆數十萬人。