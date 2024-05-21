17歲高中生私自請假「搭捷運遭砍」！緊急打電話求救：爸我被砍了

記者柯振中／綜合報導

台中捷運持刀傷人案震驚全台，其中17歲的呂姓高中生身中3刀，出現22公分撕裂傷，且肋骨、筋都被砍斷。呂父透露，在案件發生當下，兒子曾致電告知「爸我被砍了」，嚇得他以為是學校發生砍人案，後來他才知道兒子向學校請假、在捷運上被砍，希望台中捷運能夠改進，讓乘客安心一點。

▲呂姓高中生的父親得知兒子遭砍，才知道兒子私自請假。（圖／民眾提供）



兒子遭砍送醫搶救後，呂父出面表示，在事件發生以後，兒子立即致電求救，告訴他「爸我被砍了」，嚇得他以為是校園發生砍人事件，後來才知道是兒子私自向學校請假。

▲20歲洪姓男子在中捷車廂行兇，17歲高中生請假搭捷運遭砍。（資料照／民眾提供）



呂父得知消息立刻趕往醫院，才知道原來兒子遭砍的地點是在捷運。呂父透露，兒子上半身多處中刀，背部肌肉、肋骨被菜刀砍斷，就連肺部也被傷到，目前還在加護病房插管治療當中，希望明天能夠轉回一般病房。

對此，呂父也坦言，中捷還有許多能改進的地方，例如加派隨車員警等措施，讓乘客能夠更加安心。

由於犯案的洪姓嫌犯自己也受傷，被送往醫院動完手術後，身穿病人服被移送警局。洪男進入警局後，主動要求停止夜間偵訊，預計在拘留室待一晚，22日一早才會開始偵訊。