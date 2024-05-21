中捷砍人20歲男「政治狂熱」　社群狂PO挺港、罷韓、台獨

▲洪嫌為高雄某醫專護理生。（圖／翻攝自臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄20歲的洪姓男子21日在中捷砍人，造成2名乘客無辜受傷，自己也受傷送醫。事後，有網友發現，洪男時常在臉書、IG發表政治性文章，曾表態力挺香港、台獨，以及罷免韓國瑜等。

洪男21日上午11點多搭乘台中捷運，卻在車廂中亮刀、砍人，導致2名乘客受傷，最後在眾多乘客合力之下被制伏。不過，被警方逮捕時，洪男情緒疑似不穩，更是大聲哭喊「你為什麼要這樣」，行為相當詭異。

有網友在PTT指出，部分網友不斷指控洪男的政治傾向偏白，但細看洪日常的發文，就非常明顯，「早上政黑一堆人看到台中就喊小草-1」。

▲洪男時常在社群發政治相關圖文。（圖／翻攝PTT）



從洪男的IG截圖顯示，洪曾發過「救香港！爭自由」、「非韓不投，罷起來」、「我主張台灣獨立」、「光復高雄」、「台灣不能輸」等圖文。

網友看完紛紛留言，「看到這種臉書、IG一堆政治相關的照片或文章，真的要離遠點，現實中幾乎都邊緣人，一般有正常社交的人不會常po這種東西」、「政治腦真的可怕，聊天一定會歪過去」、「確實，整天轉發側翼粉專的都怪怪的」、「不管哪顏色會想發點政治新聞還算正常，但一直發一直發一直發，這種人還是遠離好了」、「政治中毒的人都很偏激」。