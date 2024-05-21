「時力造就巨獸黃國昌」　王婉諭談黑箱爭議：比藍綠過半時還惡劣

▲王婉諭到場宣講。（圖／時代力量提供）



記者杜冠霖／台北報導

今（21日）立院續審藍白國會改革方案，大批民眾聚集國會外抗議，也有許多人物到場宣講，時代力量黨主席王婉諭也發表談話，她直言，黃國昌跟傅崐萁主導的審查就是不折不扣的黑箱，只要問問2014年、2016年的黃國昌，答案就非常清楚，從來沒有這種直接空降，蓋掉28個版本的再修正動議。為何不好好審查要變最高機密，當天才拿出來突襲？就要問過去最在乎委員會中心主義，卻把藍白版本藏起來突襲的黃國昌。

王婉諭指出，過去八年，時代力量和民進黨，在許多議題上有過爭執、對抗，甚至是相互的不諒解。自己一直很清楚，我們所堅守的價值與理想是什麼，所以今天來捍衛立法院的民主程序，審查法案，最重要的就是把法條攤開來，把支持的理由講清楚，時代力量在2016、2020的提案版本，要求建立國會的聽證調查，以及藐視國會的規範。

王婉諭坦言，自己非常不明白，為什麼藍白兩黨的主導者，傅崐萁與黃國昌總召，要用最倉促、最粗暴的方式，去傷害國會改革的正當性。把一個明明可以得到支持的法案，用最糟糕、最不民主的方式來強推。退一萬步講，就算支持藍白版本的再修正動議，也不該支持這種破壞民主的審議程序，因為沒有程序正義，就沒有國會改革的實質正義。

對於黃國昌不斷詢問外面抗議的公民，國會改革哪裡黑箱？王婉諭正告黃國昌，你跟傅崐萁主導的破壞民主程序的審查，當然是不折不扣的黑箱，只要問問2014年、2016年的黃國昌，答案就非常清楚，黃國昌早有預謀，證據就在他4月15日的直播，非常完整的自白了往後一個月的發展，所有破壞民主審議的罪證，通通都在上面。

王婉諭點出，黃國昌非常清楚，4月15日的審查，目標就是走完委員會審查的程序，有沒有討論，有沒有逐條審查，他完全不在乎，當天國民黨召委一有意見就保留，不給發言討論，經過幾條後，民進黨才回過神來，用散會動議來反制。他只告訴你民進黨提了44次散會動議，卻沒有告訴你國民黨召委，沒收了超過44次逐條審查的討論。

王婉諭表示，黃國昌一直告訴大家，再修正動議，本來就是院會當天才會看得到。黃國昌講的沒有錯，但他沒有說全部的真相。事實上，一般來說，再修正動議都要依附在修正動議、或是委員會、協商的共識版本來提出，做細部的調整，從來沒有這種直接空降，蓋掉28個版本的再修正動議。這是一個名為再修正動議，實際上根本是一個完整的修法版本。

對於相關修法程序，王婉諭指出，一個完整的修法版本，不是應該經過程序委員會，經過院會一讀交付委員會審查，再經過協商來院會二讀嗎？沒有，黃傅新版的再修正動議，比逕付二讀還誇張，超越程序，直接插進來二讀。那為什麼不先拿出來，在委員會好好審，要變成最高機密，當天才拿出來突襲？這個問題，就要問過去最在乎委員會中心主義，卻把藍白版本藏起來突襲的黃國昌。

王婉諭坦言，自己不是很喜歡談論黃國昌，他曾是時代力量的成員，更是時代力量的前黨主席，時代力量造就了這樣的巨獸，當然有責任要面對。但更重要的是，作為一個學經歷豐富，所作所為，都會深刻影響台灣社會的公眾人物，他就應該接受嚴格的檢視，他的所作所為，造成了三個層次的傷害。

第一，在他的主導之下，中國國民黨與台灣民眾黨，聯手破壞了立法院的民主審議程序，用比過去國民黨過半、民進黨過半還要惡劣的方式，來強行通過法案，讓台灣的國會，倒退到前所未有的地步。過去國民黨強推服貿協議，民進黨強堆勞基法修惡、前瞻建設條例，用多數暴力來碾壓少數意見，都不曾、也不敢在委員會，沒收所有討論，把真正的版本視為最高機密，用再修正動議來突襲修法。

我再說一次，國民黨、民進黨，過去都不曾、也不敢在委員會，沒收所有討論，把真正的版本視為最高機密，用再修正動議來突襲修法。

第二，當他面對質疑，他從不正面回應，他總是運用自媒體的分眾環境，蓄意切割事實，操弄資訊落差，吸引信眾，餵養仇恨。

第三，過去黃國昌在2012、2013、2014年，啟蒙了非常多人，帶領非常多人認識社會改革議題，如今他的昨是今非、雙重標準，嚴重傷害了「曾經相信理念」的那些人，對於理念、價值的信任。

王婉諭表示，一段話送給黃國昌：一個真正的知識份子，不該利用知識，去掠奪知識比他不足的人，不該利用知識，去餵養仇恨，不該利用知識，去騙取知識比他不足的人的支持。請大家選擇善良，請大家拒絕仇恨，請大家用更完整的事實，來對抗惡意的操弄。