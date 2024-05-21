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湖南神祕「輪迴村」上百人擁前世記憶！驚曝白豬轉投胎...專家不解

湖南當地傳聞有一個「輪迴村」，發現上百人都清楚記得前世記憶。（翻攝微博）

▲湖南傳聞有一個「輪迴村」，當地上百人都清楚記得前世記憶。（翻攝微博）

圖文／鏡週刊

位於大陸湖南省懷化市通道侗族自治縣的坪陽鄉，籠罩著一股神祕色彩。傳聞這裡居住著上百名「再生人」，他們能夠清晰地回溯前世記憶，甚至有豬轉世為人的離奇案例，以及人畜輪迴轉世的現象，連專家都無法解釋。

根據《搜狐網》報導，位於湖南省懷化市通道侗族自治縣的坪陽鄉，盛傳輪迴轉世之說，這裡生活著許多「再生人」，他們能夠清晰地記憶起前世經歷，甚至能夠詳細描述前世的生活。多年來，不少文史學者進行了調查，排除了刻意捏造和集體欺騙的可能性。令人驚訝的是，據文史工作者統計，「全村7800多人中，約有100名『再生人』」，他們轉世後大多出生在自己的家族內部或前世居住的附近。

據坪陽鄉馬田村一名男童吳曉所述，3歲時父親帶他去探望親戚，沒想到一看到年邁的親戚，吳曉竟拿起靴子猛打對方，還喊著「打死你這個壞女婿，壞女婿！」令在場眾人目瞪口呆。後經追問，吳曉才說自己前世是爺爺的父親，名叫吳樹德，生前擁有二子二女，老人是吳樹德的小女婿，對方過去確實經常惹岳父生氣。之後，吳曉在家也常常和爺爺回憶起前世屬於父子間往事。

坪陽鄉的「輪迴者」並非吳曉一人，當地譜頭寨還有一名吳姓男孩，他前世是一頭養在外公家的大白豬。後來，他認出了上輩子殺死自己的容姓屠夫，此事一經傳出，引爆在地居民關注。他清晰地記得豬圈、餵養他的人，以及被賣掉宰殺的細節，嚇得容姓屠夫發誓不再殺生。

除此之外，當地也流傳其他轉世案例，諸如「前世閨密來生成為雙胞胎姊妹」，以及「當女人太辛苦，轉世成為男兒身」等獵奇的故事，值得一提的是，這種「再生人」現象在當地並非個別現象，而是一種群體現象。


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