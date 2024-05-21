職棒教父陷「忘年戀」桃花劫！　女主角曝光

▲棒球名人堂是長達32公尺的球形建築，一旁緊連著名人堂花園飯店。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

被喻為國內「職棒之父」的前兄弟大飯店董事長洪騰勝，2019年11月在桃園龍潭推出結合棒球元素的名人堂花園大飯店，但風光開幕至今4年多，就爆出拖欠員工薪資500萬元，掀起棒球界諸多議論。本刊接獲爆料，指洪騰勝出現龐大財務缺口，除了尋求4位弟弟協助，更曾以半個月5分利的高額利率，向地下錢莊借貸近1.2億元資金；名人堂飯店目前因經營不善，由新團隊接手營運，洪家人則將矛頭指向洪騰勝去年初再婚的楊姓女子，質疑就是這段忘年戀，害洪落得如今下場，洪家人與楊女甚至上演「爭奪」洪騰勝大戰。

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▲洪騰勝與結縭50年的妻子於去年3月離婚，當天即與楊于萱登記結婚。

在知名的兄弟大飯店開業40年後，洪騰勝2019年11月不惜巨資，在桃園推出名人堂花園大飯店，向來低調、不愛在媒體前曝光的他，當時為了打響新飯店的知名度，還一反常態頻頻受訪，沒想到4年後卻風雲變色，名人堂爆發財務危機，近300名員工遭欠薪，就連洪本人也音訊全無，宛如人間蒸發，不只員工擔心老董安危，債權人也跟著跳腳。

▲優美飯店（圖）鄰近北捷雙連站，背後經營團隊如今接手名人堂飯店營運。

至於名人堂飯店財務鬧缺口，拖欠員工薪水也有一段時間。金融業人士告訴本刊，疫情期間洪騰勝陸續向銀行、民間租賃公司借款，累積金額估超過3億元，另向地下錢莊借錢，金額直逼1.2億元；尤其洪所借的地下錢莊利率驚人，以半個月5分利計算，洪無力償還，而如今接管名人堂飯店的營運團隊，正是洪騰勝目前住的優美飯店。

「優美資本額僅1,500萬元，要怎麼營運佔地1.7萬坪，擁有128間客房，市值估約28億元的大飯店，大家都等著看。」一位不願具名的業界人士透露，名人堂飯店交由優美團隊營運，是因優美允諾協助洪處理地下錢莊債務，條件則是名人堂飯店營運權簽給優美團隊12年，但相關合約是由楊于萱簽署，洪騰勝似對內容一無所悉。

▲本刊直擊，洪騰勝次子洪仁偉（左）於12日母親節當天，偕同律師現身優美飯店想接走老父親，卻無功而返。

更弔詭的是，名人堂飯店股權在近半年頻繁出現變化。本刊調查，去年12月名人堂飯店董事長仍是洪騰勝，持有股份近9成9；到了今年4月，洪與擔任董事的楊于萱持股對調，楊一度持股近9成，並獲得公司大小章，也就是在這段時間，楊開始帶著洪四處調頭寸，如今名人堂所有股權又全回到洪騰勝手上。

針對名人堂飯店爆發財務爭議，本刊致電洪仁偉任職的騰勝貿易有限公司，並留下記者聯繫方式，公司員工表示會轉告洪，但至截稿前未獲洪仁偉回應。



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