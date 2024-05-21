「職棒教父」欠5億人間蒸發　神隱地點曝光

▲本刊直擊，洪騰勝次子洪仁偉（左）母親節當天，偕同律師（右）現身優美飯店，想接走老父親。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

名人堂飯店驚傳財務危機，老董洪騰勝更自5月初就與外界斷了音訊。正當外界關注高齡85歲的洪騰勝去向時，本刊母親節當天上午直擊，洪騰勝的次子洪仁偉現身台北市民生東路優美飯店，由一旁的白衣男進入飯店約20分鐘，又快步走出跟洪交頭接耳，看來是在回報資訊，接著洪開始講電話，過了好一陣子2人才一起離開。

儘管當天氣溫偏熱，身材高瘦的洪仁偉一方面穿著短袖的polo衫，臉上卻緊緊戴著口罩，似乎不想被人認出；在飯店外徘徊期間，他始終眉頭深鎖，與旁邊身穿白色襯衫、打領帶的男子不時交談。

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▲優美飯店（圖）鄰近北捷雙連站，背後經營團隊如今接手名人堂飯店營運。

本刊掌握，這名白衣男子真實的身份是律師，洪仁偉與他一起到優美飯店，原因無他，即5月8日起就與外界斷了聯繫的洪騰勝，一直住在飯店內。不僅如此，母親節過後，本刊還直擊洪家人至少2度前往優美飯店，希望把洪騰勝帶回家，卻總是失敗。

知情人士告訴本刊，包括洪家人及洪家老臣都一再勸洪騰勝，要他離開優美飯店，但他就是不從。



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