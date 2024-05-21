　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「職棒教父」欠5億人間蒸發　神隱地點曝光

本刊直擊，洪騰勝次子洪仁偉（左）母親節當天，偕同律師（右）現身優美飯店，想接走老父親。

▲本刊直擊，洪騰勝次子洪仁偉（左）母親節當天，偕同律師（右）現身優美飯店，想接走老父親。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

名人堂飯店驚傳財務危機，老董洪騰勝更自5月初就與外界斷了音訊。正當外界關注高齡85歲的洪騰勝去向時，本刊母親節當天上午直擊，洪騰勝的次子洪仁偉現身台北市民生東路優美飯店，由一旁的白衣男進入飯店約20分鐘，又快步走出跟洪交頭接耳，看來是在回報資訊，接著洪開始講電話，過了好一陣子2人才一起離開。

儘管當天氣溫偏熱，身材高瘦的洪仁偉一方面穿著短袖的polo衫，臉上卻緊緊戴著口罩，似乎不想被人認出；在飯店外徘徊期間，他始終眉頭深鎖，與旁邊身穿白色襯衫、打領帶的男子不時交談。

[廣告]請繼續往下閱讀...

優美飯店（圖）鄰近北捷雙連站，背後經營團隊如今接手名人堂飯店營運。

▲優美飯店（圖）鄰近北捷雙連站，背後經營團隊如今接手名人堂飯店營運。

本刊掌握，這名白衣男子真實的身份是律師，洪仁偉與他一起到優美飯店，原因無他，即5月8日起就與外界斷了聯繫的洪騰勝，一直住在飯店內。不僅如此，母親節過後，本刊還直擊洪家人至少2度前往優美飯店，希望把洪騰勝帶回家，卻總是失敗。

知情人士告訴本刊，包括洪家人及洪家老臣都一再勸洪騰勝，要他離開優美飯店，但他就是不從。


更多鏡週刊報導
【新聞傳真】名人堂飯店虧損成錢坑　職棒之父洪騰勝忘年戀惹議
【職棒教父桃花劫3】他豪砸20億蓋飯店慘賠　洪家兄弟見楊于萱扶正急設防火牆
【職棒教父桃花劫4】嫩妻接位帶老董四處貸款　金融人士：撥款2千萬就失聯

 
ET快訊
女警半套店兼差「上圍傲人」變紅牌　新竹縣警局回應了
18歲男看包皮「旁邊辣妹」身分曝　醫快掉下巴：整個診間震驚
快訊／藍委「繩索座椅」封主席台通道！　護具手套備戰
貴婦包包鍊條「999黃金製」　海關攔查總價破200萬
快訊／腦震盪防「二度傷害」　沈伯洋包頭現身、郭國文戴護腰
職棒教父陷「忘年戀」桃花劫！　女主角曝光
1號颱風恐生成大迴轉　最靠近時間曝
快訊／搶佔先機！藍白立委7點固守主席台　綠委台下鬥嘴鼓

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「職棒教父」欠5億人間蒸發　神隱地點曝光

職棒教父陷「忘年戀」桃花劫！　女主角曝光

「換臉性愛片」瘋傳　爆乳CEO網紅IG關閉

分手後5星座「最會假裝快樂」！　玩得多瘋心就有多痛

外包商吊卡車拋錨卡軌道　台鐵南部路段3列車延誤

18歲男看包皮「旁邊辣妹」身分曝　醫快掉下巴：整個診間震驚

1號颱風恐生成大迴轉　最靠近時間曝

4縣市豪大雨　「全台下4天」今明最多

小表弟「挖哆啦A夢頭顱」開吃！他PO獵奇照釣出苦主：小孩已上癮

快訊／YouBike全台大當機　營運團隊發公告：系統異常

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

台鋼魔鷹遭驅逐出場　暴怒跨欄找主審理論

消防員揹25KG裝備「16蹲」　挑戰成功網大讚：體力太猛

萌貓鑽紙袋遭同伴封住開口　伸掌戳破逃跑：不講武德！

總統夫人吳玫如首亮相　黑洋裝配粉色亮麗外套

女子自剪瀏海超悲劇　頭髮不見只剩「空氣」

白柴見到媽開飛機耳迎接　興奮瞇瞇眼激似小白羊❤

夏筠婷AI不雅片外流..強硬提告酸民　發聲「幾秒的暴力言論就能讓人輕生」

具惠善離婚4年..親口認：沒有家！　重返校園「睡車上吃泡麵」不常洗澡

大量白蟻狂飛嚇哭邊荷律　凱蒂應援不忘浮誇趕蟲XD

「職棒教父」欠5億人間蒸發　神隱地點曝光

職棒教父陷「忘年戀」桃花劫！　女主角曝光

「換臉性愛片」瘋傳　爆乳CEO網紅IG關閉

分手後5星座「最會假裝快樂」！　玩得多瘋心就有多痛

外包商吊卡車拋錨卡軌道　台鐵南部路段3列車延誤

18歲男看包皮「旁邊辣妹」身分曝　醫快掉下巴：整個診間震驚

1號颱風恐生成大迴轉　最靠近時間曝

4縣市豪大雨　「全台下4天」今明最多

小表弟「挖哆啦A夢頭顱」開吃！他PO獵奇照釣出苦主：小孩已上癮

快訊／YouBike全台大當機　營運團隊發公告：系統異常

藍白佔主席台！李坤城突衝議場「壓力測試」　黃捷笑喊：睡覺的起床

女警半套店兼差「上圍傲人」變紅牌　新竹縣警局回應了

土耳其搜救隊：伊朗總統直升機可能「未裝或關閉」信號系統

民團今立院外集結！陳為廷也發聲　黃國昌喊「尊重」：綠別散播假訊息

經常便秘皮膚暗沈大爆痘　專家：7種食物少吃

「下一代MG HS」動力有譜！上汽新休旅開賣　搭載最新1.5升油電

長夜「男鳴」　台北看守所室友深夜被爬床「硬摸強壓」得逞

潘瑋柏一次秀2款超難買的AP錶　耀眼金錶鑲彩虹寶石更高調

小孟老師／5月21日星座運勢　巨蟹「買禮物」告白家人…財運夢想成真

五期絕版藝術精品「鉅日若谷」　溪畔景觀轉身即繁華

問鸚鵡會不會發財　牠竟氣到問候祖先

生活熱門新聞

1號颱風恐生成大迴轉　最靠近時間曝

4縣市豪大雨　「全台下4天」今明最多

高雄25日大停水36hrs　11區域受影響

飛越南提親「被討100萬」贊助蓋新房！台男嚇逃

財神偏愛！農曆四月4生肖迎豐收

18歲男看包皮「旁邊辣妹」身分曝　醫震驚快掉下巴

小表弟吃哆啦A夢頭顱！他PO獵奇照釣出苦主

職棒教父陷「忘年戀」桃花劫！　女主角曝光

明後天雨勢猛又持久　周末恐有熱帶低氣壓「成颱機率曝」

外送員接單「點開備註欄」傻眼！網一看好毛

即／YouBike大當機　營運團隊發公告：系統異常

首波梅雨一片紫紅！全台灌水5天熱區曝

夏筠婷AI換臉還被酸爆！勾惡聲援揭暗網代碼

只能喝無咖啡因！全場大推「手搖飲1系列」超好喝

更多熱門

相關新聞

職棒教父陷「忘年戀」桃花劫！　女主角曝光

職棒教父陷「忘年戀」桃花劫！　女主角曝光

被喻為國內「職棒之父」的前兄弟大飯店董事長洪騰勝，2019年11月在桃園龍潭推出結合棒球元素的名人堂花園大飯店，但風光開幕至今4年多，就爆出拖欠員工薪資500萬元，掀起棒球界諸多議論。本刊接獲爆料，指洪騰勝出現龐大財務缺口，除了尋求4位弟弟協助，更曾以半個月5分利的高額利率，向地下錢莊借貸近1.2億元資金；名人堂飯店目前因經營不善，由新團隊接手營運，洪家人則將矛頭指向洪騰勝去年初再婚的楊姓女子，質疑就是這段忘年戀，害洪落得如今下場，洪家人與楊女甚至上演「爭奪」洪騰勝大戰。

傅崐萁爆柯建銘廁所喬事：綠想用環島高鐵換國會改革

傅崐萁爆柯建銘廁所喬事：綠想用環島高鐵換國會改革

大阪環球影城集體失序！　大人帶小孩闖禁區

大阪環球影城集體失序！　大人帶小孩闖禁區

吳卓源工作丟光　消失2個月近況曝

吳卓源工作丟光　消失2個月近況曝

包圍立院青年遭起底「染毒政治網紅」

包圍立院青年遭起底「染毒政治網紅」

關鍵字：

鏡週刊洪騰勝

讀者迴響

熱門新聞

女警兼職半套店！　「上圍傲人」成紅牌

即／23歲女墜樓慘死　眾多學童目擊嚇壞

私密處好癢「一驗是糖尿病」！6大徵兆她示警了

殺人未遂犯最新行蹤！現身基隆超商偷2瓶飲料

王品頂級鍋物「旬嚐」5/27熄燈

1號颱風恐生成大迴轉　最靠近時間曝

4縣市豪大雨　「全台下4天」今明最多

美女網紅CEO夏筠婷「深夜發聲了」！

「老公交纏繼妹」不倫激戰　人妻當場爆吐

愛台外籍YTR遭出征！粉絲退訂要求下架影片

高雄25日大停水36hrs　11區域受影響

貴婦包包鍊條「999黃金製」　過海關遭攔查總價破200萬

飛越南提親「被討100萬」贊助蓋新房！台男嚇逃

財神偏愛！農曆四月4生肖迎豐收

馬英九卸任禮遇終止　未來改由8名員警輪班保護

更多

最夯影音

更多

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

台鋼魔鷹遭驅逐出場　暴怒跨欄找主審理論

消防員揹25KG裝備「16蹲」　挑戰成功網大讚：體力太猛

萌貓鑽紙袋遭同伴封住開口　伸掌戳破逃跑：不講武德！

總統夫人吳玫如首亮相　黑洋裝配粉色亮麗外套

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面