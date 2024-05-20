大阪環球影城集體失序！看到這角色全變喪屍　大人帶小孩瘋闖禁區

▲ 大阪環球影城上演集體失序場面。（翻自tsuisoku.com）

圖文／鏡週刊

日本大阪環球影城近日發生誇張的失序事件，有不少大人帶著小孩，無視工作人員的勸導，直接闖入活動禁區，目的只是為了撿到人氣卡通人物酷洛米的紙彩帶。這段畫面曝光後，隨即引發日本網友熱議。

據悉事發在本月11日下午，當時環球影城有「酷洛米LIVE」的表演，因此吸引許多大小朋友來觀賞。而在酷洛米人偶與樂團退場時，也撒出許多紙彩帶來炒熱氣氛，隨後就吸引現場不少大小朋友，紛紛爭相撿取紙彩帶。

但畫面可見，環球影城有劃出一道藍線，保留空間給演出人員退場，觀眾則必須站在藍線外。不過有許多大小觀眾為了撿彩帶，爭相闖入藍線內的禁區，工作人員見狀後馬上勸導，但誇張的是，竟然還有大人帶著小孩繼續闖禁區，完全無視工作人員的勸導。不少看到影片的網友也認為，工作人員其實喊聲喊到快崩潰。

這段影片也隨即被日本網友瘋傳與討論，並紛紛直呼，「原來日本也道德淪落了」、「這樣真的很危險，一不小心就會讓小孩受到推擠而受傷。」、「我覺得真的需要設置柵欄，來限制這群『猴子』」。

環球影城則表示，如有發現遊客任意跨越、跨坐、攀爬欄杆與護欄等危險行為，園方為確保其他遊客安全，將會立即驅趕違規遊客，並要求離開園區。園方也呼籲民眾身邊若有帶小朋友進場，請時時刻刻注意小朋友的安全，不要讓小朋友離開大人的視線。

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