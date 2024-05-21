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傅崐萁爆柯建銘廁所喬事：綠想用環島高鐵換國會改革

國民黨團總召傅崐萁爆料，民進黨總召柯建銘曾在協商休息如廁時找他「喬」事情。（翻攝自iNEWS〈關我什麼事〉YouTube）

▲國民黨團總召傅崐萁爆料，民進黨總召柯建銘曾在協商休息如廁時找他「喬」事情。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

立法院朝野因國會改革3法修法吵翻，由國民黨團總召傅崐萁提出的《環島高速鐵路建設特別條例》《花東快速公路建設特別條例》被視為藍綠下個激戰點。傅20日則與前交通部次長何煖軒受邀上《三立》節目，為相關條例展開激辯；其中，傅更爆料，民進黨總召柯建銘曾在協商休息如廁時找他「喬」，想用環島高鐵、花東快2案來換取國會3法暫緩處理。

傅崐萁回憶，16日朝野在協商國會改革3法，休息階段大家上廁所時，柯建銘發話表示院會就先處理環島高鐵、花東這2條，「其他就不要處理了。」後來回到協商現場，柯又再次表達其立場，傅為此痛批柯根本公開賄賂、對他行賄，「我嚴陣拒絕。」

對於何煖軒認為，《環島高速鐵路建設特別條例》不可行、是錢坑，尤其，西部高鐵過去遇到很多難題，交通部目前僅針對花東快進行可行性研究，這類重大工程，至少要經過8大程序，包括工程評估（例如路線鑽探）、可行性評估、整體規劃、初步設計、細部設計、環評、編列預算、發包等，環島高鐵根本連研究程序都還未沒進入。

對此，傅崐萁強調，現在工程技術進步，「只是要做不做而已」，就好比過去大家會想到台北能蓋101？清朝時代有想過人類能上月球嗎？他話鋒一轉抨擊，民進黨面對環島高鐵、花東快等條例，根本不談內容，純粹為了反對而反對。

「民進黨現在就是謊言治國、謊言台灣。」傅崐萁指出，有關相關工程的預算的問題，條例明明有3種解方，包括政府可以發國內BOT、發國際BOT，或是逐年編列預算，結果民進黨卻是一律打叉叉說不要；如果中央不想花錢，大家可以商量，只要民進黨勇於表達說，堅持中華民國不出一毛錢來興建，「那說不定我會同意。」


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