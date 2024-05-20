「台灣變經濟日不落國」　賴清德拋3面向：堅定落實2050淨零轉型

▲總統賴清德發表就職演說。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統賴清德今（20日）發表就職演說，他宣告發展產面的3個面向，包括「前瞻未來，智慧永續」，堅定落實2050淨零轉型，協助中小企業升級轉型，以及「競逐太空，探索海洋」，要進軍全球太空產業，最後則是「布局全球，行銷全世界」，積極爭取加入CPTPP，並解決碳關稅問題，進一步開拓發展空間。他說，台灣絕對有能力，成為「經濟日不落國」。

賴清德今天上午在就職演說中，談及未來推動產業發展的3個面向。首先，賴清德說，第一個方向是，「前瞻未來，智慧永續」。他認為，面對氣候危機，台灣必須堅定地落實2050淨零轉型。面對全球智慧化的挑戰，台灣站在半導體晶片矽島的基礎上，將全力推動台灣成為「人工智慧之島」，促成人工智慧產業化，加速人工智慧的創新應用，並讓產業人工智慧化，用人工智慧的算力，來提升國力、軍力、人力和經濟力。

賴清德提到，台灣也必須發展創新驅動的經濟模式，透過數位轉型，以及淨零轉型的雙軸力量，來協助中小企業升級轉型，追求包容性成長，打造智慧永續新台灣，創造台灣第二次經濟奇蹟。除了投資新創，培育新世代隱形冠軍之外，無論是量子電腦、機器人、元宇宙，或精準醫療，各領域的前瞻科技，政府也都要大膽投資，讓年輕人可以追逐夢想，也確保台灣在未來世界的領先地位。

第二個方向是，「競逐太空，探索海洋」。賴清德說，他立定目標，要讓台灣成為無人機民主供應鏈的亞洲中心，也要發展下一個世代通訊的中低軌道衛星，進軍全球太空產業。更要探索海洋，發揮海洋國家的優勢，豐富人民的海洋生活，並且投入海洋科技研究，推動海洋產業發展，提升國家競爭力。我們要讓台灣的經濟與產業，往更多面向發展，無遠弗屆。

第三個方向是，「布局全球，行銷全世界」。賴清德表示，台灣已經申請加入CPTPP，會積極爭取加入區域經濟整合；跟世界民主國家簽訂雙邊投資保障協定，深化貿易夥伴關係；並解決碳關稅問題，進一步開拓發展空間。

賴清德強調，台灣也要站穩全球供應鏈的關鍵地位，好好把握地緣政治變化所帶來的商機，發展半導體、人工智慧、軍工、安控，以及次世代通訊等「五大信賴產業」，並且持續改善投資環境，歡迎台商回台投資，鼓勵在地的企業擴大投資，根留台灣。

賴清德直言，「我要向各行各業的朋友保證：各位有雄心壯志，追求頂尖，政府也有決心鼎力相助，讓台灣的產業能夠立足台灣、布局全球、行銷全世界！」他說，台灣絕對有能力，成為「經濟日不落國」，無論太陽從哪裡升起，都可以照到台灣的企業，造福當地的發展，也讓台灣人民能夠有更富足的生活。