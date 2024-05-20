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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蕭美琴感性道別陳建仁　「你永遠是我人生的標竿」

▲行政院聯合交接典禮，監交人副總統蕭美琴致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲蕭美琴出席行政院聯合交接典禮。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

副總統蕭美琴今（20日）下午出席行政院聯合交接典禮，感性地向甫卸任的行政院前院長陳建仁說，「你的正直、良善、誠懇、溫暖，將永遠是我的人生標竿」，也祝福行政院長卓榮泰帶領新的行政團隊施政順利，繼續為台灣人民開創最大的利益與福祉。

蕭美琴今天代表總統賴清德出席行政院聯合交接典禮，她致詞時向卸任的陳建仁與新任的卓榮泰致意，並逐一細數陳揆任內政績。她說，陳揆在去年1月國家最關鍵的時刻，願意扛起重擔，這1年多來面對全球戰略情勢變化，區域安全衝突，國內外人才競逐，少子化問題，核心產業發展，2050淨零排放，以及國土資源保護等各面向的挑戰，帶領行政團隊穩健推動各項福國利民的政策。

蕭美琴感性地說，陳建仁不只是卸任院長，也是她副總統的前輩，「你的正直、良善、誠懇、溫暖，將永遠是我的人生標竿」。

對於卓榮泰，蕭美琴表達肯定說，卓揆經驗非常豐富，對政務相當嫻熟，也深獲大家的肯定，他擅長溝通協調與整合，不僅熟悉行政與立法、中央與地方的運作，更了解當前國家所面臨的各項挑戰，由他所組成的行動創新AI內閣，必定能夠以積極行動創新的思維，面對所有的問題，提出解決方案並處理爭議。

蕭美琴表示，此外，對於來自基層的聲音，卓榮泰一定會用心傾聽，妥善處理，落實國家希望工程，均衡台灣建設計畫，打造民主和平、創新繁榮、公義永續的台灣，達成賴清德的期待。
 

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