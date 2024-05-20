賴清德520就職談兩岸！　林俊憲讚：「主權」將是民進黨第一要務

▲520總統就職典禮，總統賴清德與夫人吳玫如進入典禮會場。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德今（20日）正式就任，致詞中談及兩岸關係，賴清德表示「中華民國與中華人民共和國互不隸屬，任何政黨都要反併吞，不可為了政權犧牲國家主權」，引起熱議。對此，民進黨立委林俊憲今日表示，「主權」兩個字，就是民進黨從政府到國會黨團的第一要務！

林俊憲於Threads貼出賴清德致詞內容，賴清德說，「大家都知道，有主權才有國家！根據中華民國憲法，中華民國主權屬於國民全體；有中華民國國籍者，為中華民國國民；由此可見，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。每一個人，都要團結、愛護國家；任何一個政黨，都要反併吞、護主權，不可為了政權犧牲國家主權。」

林俊憲表示，是的，這就是賴清德，那個大家熟悉的賴清德！未來4年，「主權」兩個字，就是民進黨從政府到國會黨團的第一要務！

林俊憲更貼出《中天電視》對賴清德宣誓的滿意度投票，他強調，其實就是很簡單的道理，賴清德講「互不隸屬」，這裡有82%的人不滿意，如果賴清德真的講「一中各表」，這裡依然會有82%的人不滿意。那麼，賴清德為何要背棄最核心的價值和信念？

▲林俊憲貼出中天電視對賴清德宣誓滿意度投票。（圖／翻攝林俊憲Threads）