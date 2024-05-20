出席正副總統就職典禮　張善政期盼新內閣帶來更務實施政方針

▲張善政期盼新內閣，帶來更務實施政方針。（圖／擷取自張善政臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

中華民國正、副總統20日舉行就職典禮，應邀出席的桃園市長張善政於臉書表達對國家誠摯的祝福並發文表示，期盼新的內閣人事，能帶來更務實的施政方針，重新擬定台灣在能源安全、地方財政以及居住正義種種問題的應對良方；過去幾年，社會上多次感受到執政當局維繫自身政治承諾，高於國家利益的決策思維，期待不要在新內閣出現。

張善政於臉書指出，他在2016年擔任行政院長時，與時任台南市長的賴清德總統有很密集的共事，深知他是能力很強，也很務實的政治人物。他新組成的內閣，部分對專業性、產業連結需求較高的部會，並不是由傳統政治人物擔任首長，而是從產業界、學界舉才，外界也多有肯定。

因此，期盼新的內閣人事，能帶來更務實的施政方針，重新擬定我國在能源安全、地方財政以及居住正義種種問題的應對之方。過去幾年，社會上多次感受到執政當局維繫自身政治承諾高於國家利益的決策思維，希望不要在新內閣出現。

今年1月大選除了選出新的正、副總統，也選出了新的國會，代表最新的民意來監督執政當局。賴清德總統已承諾願意至國會進行國情報告，張善政認為這展現對新國會的尊重。惟未來中華民國要穩健前進，不能僅有總統對新民意有所敬意，新內閣乃至執政黨的立法委員，都要體認到新國會的組成，是人民選擇的結果。確保立法院有效議事運作，透過現有機制解決爭端，而非動輒癱瘓議事，應當是朝野各黨共同的責任。

張善政說，他已就各項攸關桃園各項發展的議題，諸如財劃法修正、重大交通建設、供電穩定、打擊詐騙等等，與桃園市的六席立法委員深入溝通，未來，也會在行政院會上表達桃園市的立場。而他也和許多人一樣都深切期盼，新的執政團隊就任後，能拋棄過去舊的政治包袱，尊重民意，以理性和專業解決中華民國目前面臨的挑戰，盡最大能力造福台灣人民。

張善政臉書發文，支持網友紛紛留言「張市長加油」、「等市長選下任總統！期待！值得等待」、「超有度的格局，很棒！」、「兩岸和平，拒絕戰爭！是升斗小民卑微的祈求！」、「令人尊敬懷念的院長！」、「還是張市長的民主素養好」…