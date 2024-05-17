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打造雲林縣優質安全工作環境　張麗善表揚優良廠商

▲打造優質安全的工作環境，提升作業效能，縣長張麗善與交通工務局汪令堯局長共同簽署安全衛生管理之零工安災害聲明。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲打造優質安全的工作環境，提升作業效能，縣長張麗善與交通工務局汪令堯局長共同簽署安全衛生管理之零工安災害聲明。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣長張麗善今（17）日表揚「古坑鄉149甲線42K處邊坡滑落崩塌災後復建工程」職業安全衛生表現優良廠商「長達營造工程公司」、「旭城工程技術顧問公司」；為打造優質安全的工作環境，提升作業效能，與交通工務局汪令堯局長共同簽署安全衛生管理之零工安災害聲明，展現對職業安全衛生的重視。

古坑鄉149甲線為通往草嶺風景區的主要道路，因近年來豪大雨及地震災情頻傳，列為雲林縣政府重點改善工程。149甲線42K處邊坡滑落崩塌災後復建工程，總改善長度53公尺、寬度10.5公尺，總經費5113萬9715元整，由於工程位於海拔較高之地段，又有天候、天災因素影響，自2024年2月17日開工，工程進度穩定推動，至今預計進度18.73%，實際進度28.23%，進度已超前逾9.5%。

▲打造優質安全的工作環境，提升作業效能，縣長張麗善與交通工務局汪令堯局長共同簽署安全衛生管理之零工安災害聲明。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今日表揚「古坑鄉149甲線42K處邊坡滑落崩塌災後復建工程」職業安全衛生表現優良廠商，肯定長達營造工程有限公司、旭城工程技術顧問有限公司配合雲林縣政府重視勞安。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

縣長張麗善表示，雲林縣政府除針對工程品質非常要求，更長期致力於職業安全衛生的提升，除了參與國家級金安獎評比，定期邀集舉辦教育訓練之外，也要求業務單位必須明確編列相對應的經費，確實要求，持續進步，打造優良職業安全衛生的公共工程環境，今天特別辦理安全衛生管理之零工安災害簽署，期盼未來在雲林縣整體工程，勞工職業安全零災害，工安也要零災害，安全第一。

今日特別表揚「古坑鄉149甲線42K處邊坡滑落崩塌災後復建工程」職業安全衛生表現優良廠商，由張縣長頒獎肯定長達營造工程有限公司、旭城工程技術顧問有限公司配合雲林縣政府重視勞安，共同防止職業災害，保障工作者的生命財產安全，也給用路人一條非常安全平安回家的道路。
 
雲林縣交通工務局局長汪令堯指出，提供良好安全的工作場域是業主的責任，勞工安心工作也能提升整體工作效率，張縣長上任後親自頒布安全衛生管理目標及原則，以「安全第一，災害歸零」、「逐年減災，杜絕災害」為最高原則，要求工程團隊成員必須確實遵守，交工局團隊在安全衛生管理政策上持續朝零工安災害努力，也透過今日簽署展現團隊決心。

▲打造優質安全的工作環境，提升作業效能，縣長張麗善與交通工務局汪令堯局長共同簽署安全衛生管理之零工安災害聲明。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲打造優質安全的工作環境，提升作業效能，縣長張麗善與交通工務局汪令堯局長共同簽署安全衛生管理之零工安災害聲明。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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