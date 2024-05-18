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生了1孩！她想出國玩被念「有錢怎不生第2個」：不能躺平嗎

▲▼生小孩,育兒,寶寶,嬰兒。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO無奈，只要不是把錢花在小孩身上，長輩就覺得她浪費錢。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「能重來一次，真的不結婚。」一名女網友發文表示，過去她努力讀書，就是想要長大後能賺錢買自己想要的東西，但結婚、生了小孩以後，若想出國、養寵物等，長輩就會覺得她太奢侈，「有錢怎不生小孩？不生二胎？」讓她很無奈。貼文曝光後，引發討論。

女網友在臉書粉專「靠北婚姻2.0」上發文表示，以前努力讀書、找好工作，無非是想要長大後可以出國環遊世界、買自己想要的東西，「結果長大後， 不小心走入婚姻、有了一胎，然後自己賺錢買想要的東西、養自己的寵物、出國，這些長輩認為奢侈的事情，反而（被）嫌有錢怎不生小孩？ 不生二胎？」好像只要不是把錢花在孩子身上，都是浪費錢。

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「所以人生努力到底要幹嘛？」原PO無奈表示，長大後還是什麼都要照著長輩的話做，不斷奮鬥、省錢、生小孩，「為什麼？我們不能躺平嗎？」因此她也直呼，若人生能夠重來，她絕對不會結婚。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「笑著笑著就哭了」、「現在這時代真的痛苦」、「自己的人生自己決定」、「人生在年輕的時候都是戀愛腦，覺得沒錢也沒關係，婚後才知道錢有多重要」、「不要活在別人的要求中，過自己的生活」、「有能力賺錢，為何沒能力有自己的選擇權呢」。

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