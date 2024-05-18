老婆不學做飯！他怨「蹭飯被罵不要臉」　眾人怒：不會自己煮？

▲原PO抱怨老婆不學煮飯，害他要去別人家蹭飯。（示意圖／CFP）



文／CTWANT

煮飯做菜不是女生的專利！有男網友近日在臉書上抱怨，妻子整天只會看手機，也不用煩惱小孩，因此真心希望她可以學煮菜，不然還要讓他去人家家裡蹭飯，被罵不要臉，貼文曝光後也引發網友熱議。

有男網友今（18日）在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文感嘆，真心希望老婆可以學著煮菜，「這樣我也不用怕被說我不要臉的，去人家家裡蹭飯，反正她在家也是看手機，小孩也不用煩惱，我倆一起做也行⋯⋯真的。」

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貼文曝光也引發網友熱議，「哭喔你怎不學著煮，你也很不要臉欸」、「你可以先學著煮，再拉太太一起練習，然後輪流煮煮看，如果太太先學會了，通常先生就會擺爛滑手機，因為只靠著腦袋想，嘴巴說，太簡單了」、「先買一台洗碗機吧。」

也有人認為，「男生也有人自己做飯的～大廚都是男生居多，所以可以煮菜不是只有女生」、「自己開始先做就好啦！說不定會引起老婆煮菜興趣。引導很重要。不止對老婆，小孩也是一樣，從自己做起，先樹立榜樣。」

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