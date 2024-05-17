　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

狗狗撒尿惹禍！日本反光鏡「從根部腐蝕」　整根斷掉砸傷男童

記者王佩翊／編譯

日本愛媛縣新居濱市近日發生一起驚險事件，一名正走在路口的小男孩，突然被強風吹斷的反光鏡砸倒在地。所幸男童送醫後，僅受到輕傷。事後專家分析，這起事件的元凶並非強風，而是長期以來遭到「尿液腐蝕」的反光鏡桿。

根據《CBC電視台》報導，就讀於小學6年級的受傷男童5日放學後由父親接回家，隨後在宇高町的某個路口下車，然而當他繼續往前走沒多久後，便突然被一根從根部斷裂的反光鏡砸倒。而他的父親則是在車上目睹全程，並瘋狂大喊，「危險！」所幸男童經治療後，僅頭部腫脹輕傷，沒有大礙。

事後經過調查，雖然事發當天新居濱市曾發布強風警報，且瞬間風速一度達到15.2公尺，但專家認為，真正造成鏡桿斷裂的主因並非強風，而是尿液腐蝕。

▲▼狗尿腐蝕惹禍！日本反光鏡斷掉砸傷男童。（圖／翻攝自YT）

▲▼男童經過十字路口時，遭反光鏡砸傷。（圖／翻攝自YT）

▲▼狗尿腐蝕惹禍！日本反光鏡斷掉砸傷男童。（圖／翻攝自YT）

▲▼狗尿腐蝕惹禍！日本反光鏡斷掉砸傷男童。（圖／翻攝自YT）

對此，愛知縣三台技研社社長加藤說明，尿液腐蝕問題的嚴重性超乎大眾想像。他進一步說明表示，導致號誌桿倒塌的原因通常是強風和尿液。尿液中的鹽分會腐蝕桿柱，而車輛經過或碰撞時所造成的振動與衝擊，則會在桿子上形成凹處，進一步加速腐蝕。因此，即使是廠商宣稱可以使用10到15年的產品，受到環境條件影響，有可能2到3年就會出問題。

雖然壓倒男童的反光鏡，曾經使用膠帶進行過緊急加固，但效果有限，倒塌也只是時間問題。事實上，新居濱市2023年12月曾經進行檢查，並發現有317根號誌桿出現老化現象，而此次事故發生後，也重新進行查驗，市公所則強調，已著手修復或更換。

三重縣鈴鹿市2021年也曾發生類似事件，一根位於十字路口的號誌桿在同年2月突然從根部折斷，經過調查後發現原先使用年限可長達50年的號誌桿，卻在使用23年後就斷裂，壽命減少超過50％，吸引警方注意。

三重縣警察本部科學搜查研究所特別展開調查，結果顯示該號誌桿尿素濃度竟然比其他路段的電線桿高出42倍之多，比起同一路面的號誌桿更是多出8倍以上。警方後來實地駐點觀察，發現該路段是附近居民遛狗必經路線，新的號誌桿設立後仍有許多狗狗在此便溺，因此判斷狗狗們是導致電線桿尿素濃度過高的「真兇」。

ET快訊
快訊／11:49規模4.7地震　9縣市有感
NONO白賓士成移動炮房　她慘被塞後座2度性侵
快訊／飛撲陳菁徽！　鍾佳濱3度致歉：不知道抓到誰
高中生機票被蓋「SSSS」！　全機等他1人
快訊／徐巧芯快收笛子！韓國瑜宣告不得帶違禁品　現場綠委歡呼
快訊／台北動物園停車場　35歲男陳屍賓士內
快訊／法官疑幫詐團藏300萬　橋頭地院+宿舍遭搜索
快訊／綠營出招！　國民黨54立委被迫折返跑
快訊／正妹藍委遭飛撲！　從桌上摔落地面

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

廂型車當性虐牢房　男森林公園連續性侵2女「第3女慘叫聲獲救」

哈爾科夫危險！空襲警報大響超過16小時　俄軍猛攻爆炸聲狂傳

泰勒絲男友隊友稱「女人結婚生子最興奮」　逾10萬人怒要他退隊

結婚不到1個月　女「同櫃台辦離婚」遭尪亂刀砍死11個月女兒目睹

狗狗撒尿惹禍！日本反光鏡「從根部腐蝕」　整根斷掉砸傷男童

女遊客近全裸「穿比基尼」逛大街！　觀光小島居民怒斥：變鬼島

50萬人驚爆「退休金消失」　Google Cloud出大包誤刪所有資料

美中防長月底「香格里拉對話」期間會晤　2年來首次面對面

迪士尼「掏鳥蹭女遊客下體」！　日男老師帶學生校外教學被逮

中俄聯合聲明　俄承認台灣是中華人民共和國不可分割一部分

編號3469！Toyz住3人房　監獄第一頓肉菜配白飯

Toyz輕裝報到入監！6親友到場「擁抱送別」

富邦女孩檸檬球場秀歌喉　李雅英、慈妹憋笑表情失守

睡著的小孩手會伸直？　他舉高和熟睡弟成對比

娃與媽比較胸部大小　得不到爸認同大崩潰

日男變身「阿拉斯加犬」　搖尾巴＋嘴開合超逼真

日本男孩獨特擲球方式　網友驚呼：是螺旋丸！

Toyz自爆與篠崎泫戀情　希望大家理解:她很辛苦

Toyz入獄前認愛篠崎泫「很完美」　她被狠酸「可以兵變」火大反擊

鶴The Crane不小心撕破金曲入圍獎單　緊張搶救：拼回來了XD

廂型車當性虐牢房　男森林公園連續性侵2女「第3女慘叫聲獲救」

哈爾科夫危險！空襲警報大響超過16小時　俄軍猛攻爆炸聲狂傳

泰勒絲男友隊友稱「女人結婚生子最興奮」　逾10萬人怒要他退隊

結婚不到1個月　女「同櫃台辦離婚」遭尪亂刀砍死11個月女兒目睹

狗狗撒尿惹禍！日本反光鏡「從根部腐蝕」　整根斷掉砸傷男童

女遊客近全裸「穿比基尼」逛大街！　觀光小島居民怒斥：變鬼島

50萬人驚爆「退休金消失」　Google Cloud出大包誤刪所有資料

美中防長月底「香格里拉對話」期間會晤　2年來首次面對面

迪士尼「掏鳥蹭女遊客下體」！　日男老師帶學生校外教學被逮

中俄聯合聲明　俄承認台灣是中華人民共和國不可分割一部分

快訊／11:49花蓮縣近海規模4.7地震　9縣市有感「最大震度2級」

卓內閣+1！卓榮泰延攬前陸軍副司令季連成　出任政務委員

NONO遭控7罪起訴　歌后妻朱海君「沒受影響」現況曝...明現身高雄

他被盤查身藏彈簧刀...拒絕搜身推擠　警當場制伏搜出毒咖啡

南消四大隊辦體能測驗救助複訓　新式戰術體能訓練提升救災效率

iOS 17.5更新電量實測出爐　兩款機型續航下跌

屏東縣空氣品質惡化　環保局啟動稽查…查獲1露天燃燒裁處

廂型車當性虐牢房　男森林公園連續性侵2女「第3女慘叫聲獲救」

【廣編】集點免費換！「排骨雞麵抱枕毯」讓你吃著香抱著睡更香啦

瘋電影／蒼鷺與少年　與現實交錯的異世界探索　

腳踏車阿嬤紅燈鬼切跨2車道左轉！？

國際熱門新聞

警匪追逐逮到甩尾泰勒絲！18歲辣妞被捕爆紅

美股收黑　道瓊首度漲破40000點後回跌

男友洗澡「1舉動」！她嚇壞想分手　大票挺：真的噁

Coser「全套鋼彈」出席婚宴　百萬人搶看

防愛愛？巴黎奧運選手村房間曝光

女遊客近全裸「穿比基尼」逛街　居民怒了

舷梯撤走　他一腳「踩空」摔下飛機

西班牙民眾集體「放生水」畫面曝光

反光鏡斷2截重砸男童　竟是尿的鍋！

特斯拉高速撞建築物　3人被噴飛當場死亡

中俄聯合聲明「不再提友好無止境」

OL獻身客戶換工程！自豪喊：幫公司賺錢

單車男「逆向衝馬路」撞飛亡　監視器畫面曝

iOS 18新功能搶先流出！眼睛就能操控手機和平板

更多熱門

相關新聞

日男老師迪士尼「掏鳥蹭女遊客下體」！

日男老師迪士尼「掏鳥蹭女遊客下體」！

日本東京迪士尼樂園近日發生一起猥褻事件，一名小學男老師帶學生到迪士尼校外教學，怎知他卻在園區內掏出自已的生殖器，磨蹭一名20多歲女遊客。迪士尼員工發現後，隨即通報警察，警方也立刻逮捕該名男子。

美日韓海巡機關6月將「首度實施聯合演訓」

美日韓海巡機關6月將「首度實施聯合演訓」

反光鏡斷2截重砸男童　竟是尿的鍋！

反光鏡斷2截重砸男童　竟是尿的鍋！

南非大卡車逆向狂飆　18小學生被撞死

南非大卡車逆向狂飆　18小學生被撞死

想偷拍女性裸體　男自製岩石相機被抓包

想偷拍女性裸體　男自製岩石相機被抓包

關鍵字：

事故小孩反光鏡尿液腐蝕日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

黃子佼爆6藝人涉毒　偵查結果出爐

NONO尾隨進女廁！熊抱強揉喊：跟我打X很爽　遭電擊落跑

法官辦公室幫詐團藏300萬　照片超諷刺

星二代下海拍AV「錢包只剩423元」：能不能給我錢

爆乳CEO疑遭換臉外流片　她蒐證喊告

男子與繼姪女發生20次性行為　地院判決出爐

女生「創業1行業」超好賺　全場認證：屌打上班族

女業務直播賣車內褲被看光！車行挨轟喊冤

黃子佼慘了　私藏未成年性影像遭起訴

今年首颱生成率高！專家曝艾維尼1走向破壞梅雨

篠崎泫認愛Toyz遭酸「被金錢蒙蔽」！

黃子佼真的慘了！　律師酸爆：機率這麼低你都辦到了

快訊／鍾佳濱衝主席台！　正妹藍委遭飛撲從桌上摔落地面

快訊／國會戰神黃國昌被打臉！　全程影片曝光

最正酸菜魚闆娘！貼身旗袍秀刀工被讚爆

更多

最夯影音

更多

編號3469！Toyz住3人房　監獄第一頓肉菜配白飯

Toyz輕裝報到入監！6親友到場「擁抱送別」

富邦女孩檸檬球場秀歌喉　李雅英、慈妹憋笑表情失守

睡著的小孩手會伸直？　他舉高和熟睡弟成對比

娃與媽比較胸部大小　得不到爸認同大崩潰

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面