狗狗撒尿惹禍！日本反光鏡「從根部腐蝕」　整根斷掉砸傷男童

記者王佩翊／編譯

日本愛媛縣新居濱市近日發生一起驚險事件，一名正走在路口的小男孩，突然被強風吹斷的反光鏡砸倒在地。所幸男童送醫後，僅受到輕傷。事後專家分析，這起事件的元凶並非強風，而是長期以來遭到「尿液腐蝕」的反光鏡桿。

根據《CBC電視台》報導，就讀於小學6年級的受傷男童5日放學後由父親接回家，隨後在宇高町的某個路口下車，然而當他繼續往前走沒多久後，便突然被一根從根部斷裂的反光鏡砸倒。而他的父親則是在車上目睹全程，並瘋狂大喊，「危險！」所幸男童經治療後，僅頭部腫脹輕傷，沒有大礙。

事後經過調查，雖然事發當天新居濱市曾發布強風警報，且瞬間風速一度達到15.2公尺，但專家認為，真正造成鏡桿斷裂的主因並非強風，而是尿液腐蝕。

▲▼男童經過十字路口時，遭反光鏡砸傷。（圖／翻攝自YT）



對此，愛知縣三台技研社社長加藤說明，尿液腐蝕問題的嚴重性超乎大眾想像。他進一步說明表示，導致號誌桿倒塌的原因通常是強風和尿液。尿液中的鹽分會腐蝕桿柱，而車輛經過或碰撞時所造成的振動與衝擊，則會在桿子上形成凹處，進一步加速腐蝕。因此，即使是廠商宣稱可以使用10到15年的產品，受到環境條件影響，有可能2到3年就會出問題。

雖然壓倒男童的反光鏡，曾經使用膠帶進行過緊急加固，但效果有限，倒塌也只是時間問題。事實上，新居濱市2023年12月曾經進行檢查，並發現有317根號誌桿出現老化現象，而此次事故發生後，也重新進行查驗，市公所則強調，已著手修復或更換。

三重縣鈴鹿市2021年也曾發生類似事件，一根位於十字路口的號誌桿在同年2月突然從根部折斷，經過調查後發現原先使用年限可長達50年的號誌桿，卻在使用23年後就斷裂，壽命減少超過50％，吸引警方注意。

三重縣警察本部科學搜查研究所特別展開調查，結果顯示該號誌桿尿素濃度竟然比其他路段的電線桿高出42倍之多，比起同一路面的號誌桿更是多出8倍以上。警方後來實地駐點觀察，發現該路段是附近居民遛狗必經路線，新的號誌桿設立後仍有許多狗狗在此便溺，因此判斷狗狗們是導致電線桿尿素濃度過高的「真兇」。