男友啪啪15歲姪女！她發狠「砍斷陰莖」沖馬桶　判決出爐要坐牢了

▲巴西女子被劈腿後持刀切斷男友的陰莖，判決出爐。（圖／翻攝自X）

記者張寧倢／編譯

巴西一名34歲女子去年底得知論及婚嫁的39歲男友，曾與她年僅15歲的姪女發生性關係後暴怒，拿刀切斷男友陰莖，並沖進馬桶阻止他接回去。如今法院15日正式宣判，依重傷害罪名對女子處以4年5個月有期徒刑。

聖保羅州34歲加油站女員工黛安（Daiane dos Santos）原本打算今年初和39歲男友吉伯托（Gilberto Nogueira de Oliveira）結婚，但去年底卻發現男友曾和她15歲姪女上床，於是決定動私刑報復。巴西的性同意權法定年齡是14歲。

根據鏡報報導，黛安在2023年12月22日晚間假意要和男友大玩「束縛」性愛，藉機將他綁在床上，關燈後先用拿橡皮筋綁住他的陰莖，再持刀砍下。為了阻止男友接回生殖器，黛安直接將切下來的部位扔進馬桶沖掉，並將車鑰匙丟到窗外，試圖拖延對方就醫。

雖然吉伯托已經在今年3月與黛安恢復伴侶關係，並且幫她支付訴訟費用，但黛安仍在15日被法官判處4年5個月有期徒刑。吉伯托現在正在評估進行陰莖假體手術，他向媒體表示，「這都是我的錯。我不該背叛我的老婆和我的侄女。她不該受到這種待遇。黛安是一位熱愛我、非常好的女性。」