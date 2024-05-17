砸120萬娶越南新娘！他曝「越南女生都不想來台灣」：都選韓國

▲表弟娶了越南新娘。（示意圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名網友表示，表弟30歲了都還是單身，於是找了婚姻仲介，飛到越南相親，付了39萬仲介費之外，還支付月俸金額8千元，要給新娘生活用的，半年後女生突然反悔不嫁了，總計花了70萬元。隨後，仲介又介紹第二位越南新娘，月俸金額提高到1萬2千元，不過最後表弟與第二任越南新娘順利結婚，總計花費120萬元。

有網友在Dcard發文，「花費120萬，娶越南新娘的故事」，70歲的舅舅擔心見不到表弟娶妻生子就要離開了，找了婚姻仲介幫表弟找外籍新娘，雖然表弟起初不願意，但舅舅表示「如果不趕快結婚生子，兩間透天房子和那台車，將來跟他一點關係都沒有」，於是表弟點頭答應。

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2022年舅舅跟表弟一起去越南相親，與越南新娘達成共識後，開始辦理結婚手續，「舅舅回台後向我表示，大多數越南女性只願意嫁給韓國人，願意與台灣人相親的對象很少」。費用方面，仲介費金額為39萬元，還要另外給越南老婆聘金、金飾，每月還要匯8千元的生活費、中文補習費。

怎料，半年後女方突然悔婚，表弟這一次的婚姻被當搖錢樹，共計花費約70萬元，無奈嘆「這個年代討個越南老婆怎麼這麼難？」離婚流程跑半年，隨後，仲介又介紹第二位越南新娘，月俸金額增至1萬2千元，因為越南薪資水平上升，其中1萬元為生活費，2千元為中文補習費。

▲越南女生現在都只想嫁到韓國。（示意圖／資料照）



雖然不需要再支付39萬元的仲介費，但表弟跟舅舅飛2趟越南，每趟為期9天，每人須支付3.35萬元給仲介，兩趟合計共支付13.4萬元，最後表弟也順利娶到老婆。

今年5月表弟的越南老婆來台灣，原PO透過視訊跟對方聊天，歡迎對方來到台灣，對方則說因為姊姊也嫁到台灣，因此透過仲介尋找想娶越南新娘台灣人，看了抖音上的影片，認為台灣很漂亮、很進步，很喜歡台灣。

貼文曝光，網友紛紛表示，「現在連外籍都不想嫁給台灣人，好像是嫁給台灣人在他們那邊只能蓋透天，嫁給韓國人可以讓他們在自己國家蓋別墅」、「把這120萬拿來跟台灣女生認識約會出去玩~不好嗎？大方的男生找女友真的不難欸，第一次70萬花的好冤枉啊」、「台灣條件一直都是這樣沒進步，資訊發達時代她們當然會選擇更好的地方」、「台灣環境搞成5萬的人還歧視別人拿3萬。最後發現越南到韓國打工拿7萬」。