　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

機長夫偷吃空姐小三！妻扮狗仔跟監200多公里　桃園追到高雄抓包

▲▼飛機,空服員,打招呼。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲航空公司機長計畫和空姐進行南台灣2天1夜旅遊，卻騙妻子要飛美國工作。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者劉人豪／台北報導

桃園一名航空公司機長偷吃空姐，還騙妻子自己被公司安排飛美國2天，其實是開車載小三南下沿路遊玩，妻子一路尾隨蒐證，看到兩人共同入住高雄某飯店，憤而對小三提告，桃園地院判空姐要賠30萬元，空姐不服上訴，高等法院駁回，維持原判。

判決書指出，正宮指出過去擔任空服員時，和小三是同班組員，和身為機長的丈夫曾多次3人一同執飛航勤務，小三知道兩人是夫妻。去年9月11日丈夫表示，12日因公司排定班表，他必須飛行貨機到美國阿拉斯加州，13日才會返台。她覺得丈夫形跡可疑，詢問過去仍在職的同事班表事宜，確定丈夫說謊，就決定尾隨蒐證。

正宮表示，她發現丈夫於清晨6點，就開車和小三在桃園的停車場會合，兩人一路南下到彰化鹿港天后宮、嘉義東石鄉漁港市集、台南高鐵站附近商店遊玩，並共同入住高雄一家飯店，路程長達200多公里，正宮認為已侵害她配偶權，要向小三求償100萬。

全案審理時，小三雖坦承和人夫共同出遊，但辯稱訂了兩間房分開住，也各付各的房錢，兩人只是好朋友。

法官認為，人夫雖以自己的名義訂了兩間房，但兩人隱瞞各自的配偶，單獨共乘一車一路南下遊玩，挽手步行，再入住同一家飯店，即便無法證實兩人是否同房睡，也是不便與配偶啟齒之事，難認兩人只是基於一般情誼共遊。審酌人妻婚後為家庭主婦，小三仍是空服員等情，判小三要賠30萬元。小三不服提出上訴，遭高等法院駁回，維持賠償30萬元原判。

ET快訊
NONO遭起訴！　7大惡行曝光
快訊／NONO現況曝！　收入只有「慘」
大混戰！謝龍介鎖喉鍾佳濱　高喊：這裡歸我管
快訊／黃子佼爆6藝人涉毒　大小S驗尿結果出爐
葉元之胸口抓傷照曝光　怒吼：有夠扯！民進黨暴力黨
73歲上將藍委站衝突第一線　綠委嚇壞：注意安全啦！
快訊／大逆轉！　黃子佼遭起訴
快訊／綠委女戰神暴襲駐衛警　扯警察小帽連環K

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

竹北臨停車「突開車門」擊落騎士頭撞地　送醫昏迷搶救中

白天當律師晚上跳鋼管　若遇黃子佼事件「要讓他進法庭公審」

NONO起訴了！3罪7大惡行曝光　檢轟「品行惡劣」求法院：從重判刑

黃子佼爆6藝人涉毒　大小S尿液驗出鎮定劑...處方藥害的！

快訊／瑞芳民宅2F火警！獨居翁倒臥屋內　無心跳送醫不治

機長夫偷吃空姐小三！妻扮狗仔跟監200多公里　桃園追到高雄抓包

快訊／大逆轉！緩起訴沒了　黃子佼私藏7部未成年性影像遭起訴

公道伯累了！「3469」Toyz入獄首夜睡整晚　第1餐狠嗑1碗半白飯

快訊／藝人NONO遭爆「像馬一樣」無套硬上　士檢偵結7罪起訴

員工不爽老闆　店前點打火機「燒到隔壁」！判關1年2個月

編號3469！Toyz住3人房　監獄第一頓肉菜配白飯

Toyz輕裝報到入監！6親友到場「擁抱送別」

富邦女孩檸檬球場秀歌喉　李雅英、慈妹憋笑表情失守

睡著的小孩手會伸直？　他舉高和熟睡弟成對比

娃與媽比較胸部大小　得不到爸認同大崩潰

日男變身「阿拉斯加犬」　搖尾巴＋嘴開合超逼真

Toyz自爆與篠崎泫戀情　希望大家理解:她很辛苦

日本男孩獨特擲球方式　網友驚呼：是螺旋丸！

Toyz入獄前認愛篠崎泫「很完美」　她被狠酸「可以兵變」火大反擊

鶴The Crane不小心撕破金曲入圍獎單　緊張搶救：拼回來了XD

竹北臨停車「突開車門」擊落騎士頭撞地　送醫昏迷搶救中

白天當律師晚上跳鋼管　若遇黃子佼事件「要讓他進法庭公審」

NONO起訴了！3罪7大惡行曝光　檢轟「品行惡劣」求法院：從重判刑

黃子佼爆6藝人涉毒　大小S尿液驗出鎮定劑...處方藥害的！

快訊／瑞芳民宅2F火警！獨居翁倒臥屋內　無心跳送醫不治

機長夫偷吃空姐小三！妻扮狗仔跟監200多公里　桃園追到高雄抓包

快訊／大逆轉！緩起訴沒了　黃子佼私藏7部未成年性影像遭起訴

公道伯累了！「3469」Toyz入獄首夜睡整晚　第1餐狠嗑1碗半白飯

快訊／藝人NONO遭爆「像馬一樣」無套硬上　士檢偵結7罪起訴

員工不爽老闆　店前點打火機「燒到隔壁」！判關1年2個月

羅浮溫泉也能泡冷泉！每周五「穿比基尼」免費入場　4大優惠曝

竹北臨停車「突開車門」擊落騎士頭撞地　送醫昏迷搶救中

特赦無望！陳致中現身曝陳水扁心情　承諾海外1千萬美金全作公益

00878除息首日一度陷貼息「百萬股民揪心」　理財專家2招拆解

可以當正餐吃的冰店！號稱苗栗最強　碗公裝古早味份量太超值

阿扁特赦無望　柯文哲：整個事件變成是耍人家

搶大谷翔平公仔！球迷大排長龍美媒：這太瘋狂了　有人上網拍賣

中俄聯合聲明　俄承認台灣是中華人民共和國不可分割一部分

王美惠連環K警稱「警察助國民黨」　駐警隊長無奈：正常範圍部署

阿伯帶「吉娃娃」結果超大隻　台灣之心「下鄉絕育四大奇觀」

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

社會熱門新聞

法官辦公室幫詐團藏300萬　照片超諷刺

男子與繼姪女發生20次性行為　地院判決出爐

黃子佼慘了　私藏未成年性影像遭起訴

小姊弟「喪葬費」恐壓垮家中經濟　殯葬業者喊全免

即／藝人NONO遭多女控性侵　7罪起訴

白衣女暗夜低頭站路口　IG影片引熱議

高雄恐怖護理之家「男子被活活噎死」

黃子佼爆6藝人涉毒　偵查結果出爐

即／新北1車撞騎士逃攔查　警開至少3槍圍捕中

陸軍上尉搭機飛澎湖　行李竟搜出「機槍子彈」

二寶爸鬥牛遭蓋火鍋　竟惱羞拿球砸傷高中生

婦過馬路遭輾受困！護理師趴車底打點滴搶命

前和美鎮長阮厚爵涉貪　今晚羈押禁見

外送發霉整盒蓋白絲噁翻！新北衛生局開查

更多熱門

相關新聞

台男「狂噴120萬」娶越南新娘！血淚文太衝擊

台男「狂噴120萬」娶越南新娘！血淚文太衝擊

一名網友透露，表弟在舅舅的催促下，透過仲介求娶越南新娘，沒想到竟被當成搖錢樹，前後花費約70萬元，仍以離婚收場，後來仲介免費促成第二次相親，總計又噴了50多萬，才成功脫單。長篇血淚文掀起討論，不少人看完直言，「其實我完全看不出你表弟要娶外籍的理由。」

帶孩一打三超狼狽！老公：是你自願當主婦

帶孩一打三超狼狽！老公：是你自願當主婦

前空姐「頭蓋骨削一半」　克服障礙百萬人落淚

前空姐「頭蓋骨削一半」　克服障礙百萬人落淚

《老公怎麼還不去死》不是女權自助餐

《老公怎麼還不去死》不是女權自助餐

《老公怎麼還不去死》爆紅！呂秋遠點婚姻10問題

《老公怎麼還不去死》爆紅！呂秋遠點婚姻10問題

關鍵字：

航空公司機長空姐婚姻蒐證

讀者迴響

熱門新聞

法官辦公室幫詐團藏300萬　照片超諷刺

星二代下海拍AV「錢包只剩423元」：能不能給我錢

爆乳CEO疑遭換臉外流片　她蒐證喊告

男子與繼姪女發生20次性行為　地院判決出爐

女業務直播賣車內褲被看光！車行挨轟喊冤

女生「創業1行業」超好賺　全場認證：屌打上班族

今年首颱生成率高！專家曝艾維尼1走向破壞梅雨

黃子佼慘了　私藏未成年性影像遭起訴

篠崎泫認愛Toyz遭酸「被金錢蒙蔽」！

夫赴中出差陌生女接電話　公婆無良回

最正酸菜魚闆娘！貼身旗袍秀刀工被讚爆

小姊弟「喪葬費」恐壓垮家中經濟　殯葬業者喊全免

快訊／國會戰神黃國昌被打臉！　全程影片曝光

最正「酸菜魚闆娘」被諷：乾爹金援　限動霸氣回應了

為何台人討厭楊丞琳？　網點出2原因

更多

最夯影音

更多

編號3469！Toyz住3人房　監獄第一頓肉菜配白飯

Toyz輕裝報到入監！6親友到場「擁抱送別」

富邦女孩檸檬球場秀歌喉　李雅英、慈妹憋笑表情失守

睡著的小孩手會伸直？　他舉高和熟睡弟成對比

娃與媽比較胸部大小　得不到爸認同大崩潰

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面