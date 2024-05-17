機長夫偷吃空姐小三！妻扮狗仔跟監200多公里　桃園追到高雄抓包

▲航空公司機長計畫和空姐進行南台灣2天1夜旅遊，卻騙妻子要飛美國工作。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者劉人豪／台北報導

桃園一名航空公司機長偷吃空姐，還騙妻子自己被公司安排飛美國2天，其實是開車載小三南下沿路遊玩，妻子一路尾隨蒐證，看到兩人共同入住高雄某飯店，憤而對小三提告，桃園地院判空姐要賠30萬元，空姐不服上訴，高等法院駁回，維持原判。

判決書指出，正宮指出過去擔任空服員時，和小三是同班組員，和身為機長的丈夫曾多次3人一同執飛航勤務，小三知道兩人是夫妻。去年9月11日丈夫表示，12日因公司排定班表，他必須飛行貨機到美國阿拉斯加州，13日才會返台。她覺得丈夫形跡可疑，詢問過去仍在職的同事班表事宜，確定丈夫說謊，就決定尾隨蒐證。

正宮表示，她發現丈夫於清晨6點，就開車和小三在桃園的停車場會合，兩人一路南下到彰化鹿港天后宮、嘉義東石鄉漁港市集、台南高鐵站附近商店遊玩，並共同入住高雄一家飯店，路程長達200多公里，正宮認為已侵害她配偶權，要向小三求償100萬。

全案審理時，小三雖坦承和人夫共同出遊，但辯稱訂了兩間房分開住，也各付各的房錢，兩人只是好朋友。

法官認為，人夫雖以自己的名義訂了兩間房，但兩人隱瞞各自的配偶，單獨共乘一車一路南下遊玩，挽手步行，再入住同一家飯店，即便無法證實兩人是否同房睡，也是不便與配偶啟齒之事，難認兩人只是基於一般情誼共遊。審酌人妻婚後為家庭主婦，小三仍是空服員等情，判小三要賠30萬元。小三不服提出上訴，遭高等法院駁回，維持賠償30萬元原判。