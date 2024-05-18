美國拜登政府進行「亞臨界核實驗」　承認是任內第3次

▲美國拜登政府日前進行任內第3次的亞臨界核試驗。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

美國拜登政府本月14日在西部的內華達州進行任內第3次的「亞臨界核試驗」，評估現有核武器的有效性與保存上的安全性，符合核武器「零當量」的標準。

根據日媒《日本放送協會》，美國能源部下轄的國家核安全管理局（NNSA）最近證實，本月14日在美國西部內華達州的核實驗場進行亞臨界核試驗（subcritical experiment），由於該實驗裡所使用的裂變材料以炸藥或其他衝擊引爆，且使用的高濃縮鈾、鈽含量並不多，因此核試引爆並無法達到臨界反應，不會造成真正的核爆。

此次的亞臨界核試驗，是拜登政府上任以來的第3次。儘管亞臨界核試驗並不會達到真正的臨界反應，卻能夠讓美國測試武器庫中現有核彈頭的安全性和有效性，成功達到蒐集重要情報等目的。

儘管美國從1992年起暫時停止引發核爆的核試驗，但歷任政府卻繼續實施亞臨界核試驗，而此次也是美國所進行的第34次亞臨界核試驗。據悉，雖然美國並未批准簽署《全面禁止核試驗條約》（CTBT），但國家核安全管理局強調，包括此次的所有亞臨界核試驗，都並未牴觸該條約。

美國國家核安全管理局表示，「並非要重啟核爆試驗，而是為了要繼續蒐集重要數據。未來將計畫增加進行亞臨界核試驗的頻率。」