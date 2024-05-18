　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

再多錢也買不到幸福？精神科醫師曝「有錢人的煩惱」：子女最可憐

▲▼美國精神科醫師指出，有錢人紙醉金迷的生活，並不會讓人們真正感到幸福。（示意圖／VCG）

▲美國精神科醫師指出，有錢人紙醉金迷的生活，並不會讓人們真正感到幸福。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合報導

俗話說「貧賤夫妻百事哀」，一般庶民在生活中免不了金錢上的煩惱，尤其在俄烏戰爭爆發後，全球面臨通貨膨脹、民生物資價格上漲。只不過，有錢人其實也有許多平常人有的煩惱，心靈空虛的他們可能會透過外遇尋求刺激，至於有錢人的子女則是缺乏關愛。

根據美媒《紐約郵報》，美國精神疾病權威醫師利柏曼（Carole Lieberman）接受採訪時透露，其實有錢人也和一般人同樣被負面情緒所困擾，包括因為富有階層之間因追求極端財富而引發明爭暗鬥，且通常有錢人常因不用工作而缺乏生活目標，更導致內心更加孤獨、偏執、扭曲。

利柏曼表示，「那些認為自己很貧窮的人們經常羨慕有錢人，認為有錢人無須擔心生活上所面臨的問題，『假設我有這麼多錢，我就不用擔心這個世界』；只不過，金錢本身並無法買到幸福，雖然若你有很多錢可以支配，的確可以花費在一些問題上，但無論你多麼有錢，你都無法處理你所有的問題。」

美媒CNBC探討一個觀點，指出全球最富有、位於金字塔1%頂端的人群，其實他們的生活並不像外界所想像的那麼美好。利柏曼透露，「中產階級忙著與鄰居比較，至於富人則忙著追求如何能夠達到卡戴珊家族（Kardashian family）的程度。」

利柏曼表示，她對富人們的一切瞭若指掌，其實缺乏安全感的富人會透過收集勞力士手錶、勞斯萊斯汽車等象徵地位的物質，試圖鞏固他們在上流社會的地位，儘管這樣的競爭只會進一步推動富有階層之間產生裂痕，使關係變得更加膚淺、孤立。

利柏曼分析，「當然，富裕總比貧窮還要好，因為使你在生活中能有更多樣化的選擇。然而，富人們有時是最孤獨的，他們無需工作，有些人因此感到空虛、缺乏生活目標，導致他們得透過婚外情等犯罪尋求生活上的刺激。富人們奢華生活的光芒很快就會黯淡下來，他們會發現自己正在虛度光陰。」

另外，利柏曼也認為，其實有錢人的子女最為可憐，因為有錢人的父母都在忙工作、社交等事情，父親通常是工作狂、母親則是愛慕虛榮的購物狂，「所以孩子們通常由保姆帶大，他們缺乏父母的關愛，這也是為何他們感到心靈空虛，透過吸毒或過度飲酒來填補內心的空虛。」

ET快訊
女刺青師遭「半裸遊街斬首」　爸媽7個月後認屍：她很美
沈伯洋重摔前畫面曝！　王定宇重複喊「爬我們背」助攻爬人牆
退休阿北面交110萬　20歲清純女車手被逮
520起開啟雨天模式！雨襲5天　半個台灣「紅到發紫」預測圖曝
快訊／鷹架、鋼筋全塌了！　4人傷勢嚴重
當年太陽花熱血衝立院「10年後卻坐在家？」　PTT曝2原因：
禮讓行人被公車狂叭6秒！　學童被逼快過馬路

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女刺青師遭哈瑪斯擄走「半裸遊街斬首」　爸媽7個月後認屍：她很美

川普當選後「想徹底掌控」司法部　預告人事大換血！恐損司法獨立

再多錢也買不到幸福？精神科醫師曝「有錢人的煩惱」：子女最可憐

同志驕傲月疑被恐怖組織盯上！　美警告：襲擊恐在全球範圍展開

處理挺巴示威惹議　美州立大學台裔校長李明東請退

墨西哥市長候選人遭槍擊身亡！　「28歲政二代」街頭造勢遇害

下飛機「紅色行李箱」總是等最久？　航空公司揭幕後真相

日本參議院通過民法修正案　未來父母離婚可享有「共同監護權」

以軍尋獲3人質遺體！　音樂節遭擄「半裸遊街」女刺青師回家了

FIFA全球大會 　巴勒斯坦足協呼籲將以色列停權

宜蘭阿伯用保力達蓋莊園　建廁所、2層樓觀景台！

行人地獄！左轉車沒禮讓　夫妻走斑馬線慘遭撞飛

胡瓜合體徐乃麟夢回《百戰百勝》！　曝金鐘「一年不如一年」他狂冒冷汗XD

與羅廷瑋推擠爆口角 王世堅怒飆三字經！

與鍾佳濱爆肢體衝突！　謝龍介鎖喉：這裡我管的

郭國文怒賞黃國昌巴掌　認錯：應該摸頭說好乖

男繳不出貸款愛車被拖走！　捨不得200萬敞篷車怒搶回

徐巧芯「立院吹笛」　讓現場一片沈默...

猜拳輸就上去要合照　師傅們超配合齊比耶

韓國瑜西裝被扯開步入議場　郭國文凌空一躍被藍委抱下

女刺青師遭哈瑪斯擄走「半裸遊街斬首」　爸媽7個月後認屍：她很美

川普當選後「想徹底掌控」司法部　預告人事大換血！恐損司法獨立

再多錢也買不到幸福？精神科醫師曝「有錢人的煩惱」：子女最可憐

同志驕傲月疑被恐怖組織盯上！　美警告：襲擊恐在全球範圍展開

處理挺巴示威惹議　美州立大學台裔校長李明東請退

墨西哥市長候選人遭槍擊身亡！　「28歲政二代」街頭造勢遇害

下飛機「紅色行李箱」總是等最久？　航空公司揭幕後真相

日本參議院通過民法修正案　未來父母離婚可享有「共同監護權」

以軍尋獲3人質遺體！　音樂節遭擄「半裸遊街」女刺青師回家了

FIFA全球大會 　巴勒斯坦足協呼籲將以色列停權

陳時中戴口罩「還是秒被認出」！百萬YTR千千：剛好坐隔壁 驚喜合照曝

雲豹拚首冠！總冠軍賽主場門票今開賣　票價300到5000元都有

中俄聲明稱「台灣是中國一部分」　陸委會：嚴正抗議

臉書帳號狂PO文罵人「小白臉」　他挨告誹謗1原因獲無罪

國會改革法案引爆衝突　朱立倫控民進黨「無法無天」

5億豪宅擁4妻14兒女！「竹北吊車大王真的有錢？」　網揭超狂資產內幕

行政院核定警、消、移民、空勤深夜津貼　「0到6時每小時多100元」

台南小北拱福宮「拜吉娃娃神像」　背後原因超暖心「牠生前有功」

國中會考社會科違規53件！這一類最多　19人提前翻閱試題本遭扣分

「是我最失望的賽季之一」　李政厚左肩將動刀本季報銷

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

國際熱門新聞

以軍尋獲3人質遺體！遭擄半裸遊街女回家了

川普：習近平宣布「要拿下台灣」

馬國狂徒搶衝鋒槍警局開戰！2警傷重亡

下機「紅色行李」等最久？航空公司曝解答

美股站上4萬點大關！　台積電ADR反跌0.36％

影／強風趕不走吃貨！6秒後「終於掀桌」

CNN：克里米亞基地3戰機被毀

女遊客近全裸「穿比基尼」逛街　居民怒了

鐵錘敲裴洛西夫婿　加州男子被判30年徒刑

立院大亂登外媒　路透：台灣是喧鬧民主國家

北韓靠「緩慢處決」對付2千名脫北女！

男友劈15歲妹子　女友「砍他陰莖」要坐牢了

北韓昨進行「新系統」飛彈試射　金正恩指揮

推特網域　已轉移到X.com

更多熱門

相關新聞

同志驕傲月被盯上！美：全球都可能被襲擊

同志驕傲月被盯上！美：全球都可能被襲擊

美國官員警告，外國恐怖組織可能會趁6月的「同志驕傲月」（Pride Month）期間，對全球各地的LGBT活動發動襲擊。當局敦促海外的美國公民提高警覺，尤其是在參加「驕傲遊行」（Pride Parade）等慶祝活動時。

處理挺巴示威惹議　美州立大學台裔校長李明東請退

處理挺巴示威惹議　美州立大學台裔校長李明東請退

營養師激推「10款食物」讓愛火燃燒

營養師激推「10款食物」讓愛火燃燒

大車險墜河　女駕駛生死瞬間狂轉方向盤

大車險墜河　女駕駛生死瞬間狂轉方向盤

小狗卡浴室牆後2小時　破牆救援畫面曝

小狗卡浴室牆後2小時　破牆救援畫面曝

關鍵字：

北美要聞有錢人幸福快樂

讀者迴響

熱門新聞

性侵少女逼賣淫雙腿刺字成蜂窩「霸道總裁」慘了

新店男高中生「父逝母拋棄」　課後捷運站賣菜

快訊／楊丞琳《歌手》慘遭淘汰！

懶人包／立法院在吵啥？改革法案內容、爭議一次看

黃子佼爆6藝人涉毒　偵查結果出爐

即／花防部美崙營區鷹架倒塌釀6傷！　軍方回應了

院長不倫人妻護理師產1子　綠帽警夫養3年

黃宣登《歌手》「表演太chill」陸網全看傻眼！

爆乳CEO網紅「換臉性愛片」瘋傳　曝：威脅騷擾不斷

外送員殺害小黃運將　背後鎖喉到他斷氣

兼差半套店「150人問價格」　她累翻：對男性絕望

NONO尾隨進女廁！熊抱強揉喊：跟我打X很爽　遭電擊落跑

立院朝野纏鬥15小時下週二再戰！　總統國情報告常態化二讀通過

立院外400人聲援　綠委感謝、他酸快衝

正宗網咖泡麵煮法瘋傳！19萬人超震驚

更多

最夯影音

更多

宜蘭阿伯用保力達蓋莊園　建廁所、2層樓觀景台！

行人地獄！左轉車沒禮讓　夫妻走斑馬線慘遭撞飛

胡瓜合體徐乃麟夢回《百戰百勝》！　曝金鐘「一年不如一年」他狂冒冷汗XD

與羅廷瑋推擠爆口角 王世堅怒飆三字經！

與鍾佳濱爆肢體衝突！　謝龍介鎖喉：這裡我管的

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面