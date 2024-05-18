再多錢也買不到幸福？精神科醫師曝「有錢人的煩惱」：子女最可憐

▲美國精神科醫師指出，有錢人紙醉金迷的生活，並不會讓人們真正感到幸福。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合報導

俗話說「貧賤夫妻百事哀」，一般庶民在生活中免不了金錢上的煩惱，尤其在俄烏戰爭爆發後，全球面臨通貨膨脹、民生物資價格上漲。只不過，有錢人其實也有許多平常人有的煩惱，心靈空虛的他們可能會透過外遇尋求刺激，至於有錢人的子女則是缺乏關愛。

根據美媒《紐約郵報》，美國精神疾病權威醫師利柏曼（Carole Lieberman）接受採訪時透露，其實有錢人也和一般人同樣被負面情緒所困擾，包括因為富有階層之間因追求極端財富而引發明爭暗鬥，且通常有錢人常因不用工作而缺乏生活目標，更導致內心更加孤獨、偏執、扭曲。

利柏曼表示，「那些認為自己很貧窮的人們經常羨慕有錢人，認為有錢人無須擔心生活上所面臨的問題，『假設我有這麼多錢，我就不用擔心這個世界』；只不過，金錢本身並無法買到幸福，雖然若你有很多錢可以支配，的確可以花費在一些問題上，但無論你多麼有錢，你都無法處理你所有的問題。」

美媒CNBC探討一個觀點，指出全球最富有、位於金字塔1%頂端的人群，其實他們的生活並不像外界所想像的那麼美好。利柏曼透露，「中產階級忙著與鄰居比較，至於富人則忙著追求如何能夠達到卡戴珊家族（Kardashian family）的程度。」

利柏曼表示，她對富人們的一切瞭若指掌，其實缺乏安全感的富人會透過收集勞力士手錶、勞斯萊斯汽車等象徵地位的物質，試圖鞏固他們在上流社會的地位，儘管這樣的競爭只會進一步推動富有階層之間產生裂痕，使關係變得更加膚淺、孤立。

利柏曼分析，「當然，富裕總比貧窮還要好，因為使你在生活中能有更多樣化的選擇。然而，富人們有時是最孤獨的，他們無需工作，有些人因此感到空虛、缺乏生活目標，導致他們得透過婚外情等犯罪尋求生活上的刺激。富人們奢華生活的光芒很快就會黯淡下來，他們會發現自己正在虛度光陰。」

另外，利柏曼也認為，其實有錢人的子女最為可憐，因為有錢人的父母都在忙工作、社交等事情，父親通常是工作狂、母親則是愛慕虛榮的購物狂，「所以孩子們通常由保姆帶大，他們缺乏父母的關愛，這也是為何他們感到心靈空虛，透過吸毒或過度飲酒來填補內心的空虛。」