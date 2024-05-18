川普當選後「想徹底掌控」司法部　預告人事大換血！恐損司法獨立

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被告怕了？川普當選「想徹底掌控」司法部　人事大換血恐損司法獨立

▲▼ 美國前總統川普。（圖／路透）

▲路透社報導稱，美國前總統川普打算找到一些方式，限制美國司法獨立性以及限縮聯邦調查局的職責。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國前總統川普據傳正在透過他的親信和盟友起草一些提案，打算將美國司法部與聯邦調查局納入他的控制之下，若這項計畫成功，川普將有機會在贏得第二個任期後，動用總統職權來限制司法部的獨立性，並將美國最高執法機構當作保守派用來攻擊的工具。

根據路透社18日報導，有9名參與草擬提案的人士向路透社透露，這項計畫主要有2個方向：其一，讓司法部充斥著堅定的保守派人士，因為這些人不太可能對白宮下達的爭議性命令說「不」；其二，重組司法部，使關鍵決策權集中在對政府忠誠者的手中，而不是職業官僚

參與人士表示，許多共和黨人認為聯邦調查局（FBI）對他們抱有偏見，因此，這項方案也將對FBI的權力施加新的限制，許多職責將轉移給其他執法機構負責。川普的知名盟友兼前任顧問班農（Steve Bannon）表示，川普認為司法部存在體制問題，「這不僅是人事問題：你的確需要清洗（purge）司法部，但也需要對它進行改革」。

川普的盟友們認為，作為行政部門的領導者，總統應該擁有廣泛的權力，可以按照他認為合適的方式來指揮和監督司法部。不過，大多數民主黨人，甚至部分共和黨人也都反對這種觀點，他們認為司法部負責以無黨派（non-partisan）的方式執掌司法，因此需要非比尋常的獨立性。

許多提出這些建議的川普盟友都與一個名為「2025計畫」（Project 2025）的保守派智庫聯盟有關，該聯盟持續在為川普的第二個總統任期制定詳細規劃。具2名知情人士透露，「2025計畫」正在翻閱梳理聯邦法規，尋找新的方法，讓川普在可能當選的下屆任期之初，就將堅定的保守派引入司法部。

2名川普的重要盟友告訴路透社，他們支持裁撤FBI的法律總顧問（general counsel）辦公室。該辦公室在川普2017年上任之初因批准調查他2016年競選活動中的「通俄門」疑雲而激怒了共和黨人。關閉法律顧問辦公室將迫使FBI從與川普關係更密切的司法部長人馬那裡接收法律建議，並限制了FBI在沒有密切政治監督的情況下進行調查的能力。

川普目前面臨著4大刑事案件中的總共88項指控，其中2起案件是由司法部提出，涉及指控包含試圖破壞2020年大選、離任後保留機密文件，以及涉嫌隱瞞對一名豔星支付封口費等。川普否認有任何不法行為，並將這些指控視為司法部對他存有偏見的證據。司法部予以否認並表示所有調查都是以公正的方式進行。

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