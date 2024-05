同志驕傲月疑被恐怖組織盯上！　美警告：襲擊恐在全球範圍展開

▲美方警告,恐怖組織可能趁著6月的「同志驕傲月」對全球的慶典活動發動襲擊。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/編譯

美國官員警告,外國恐怖組織可能會趁6月的「同志驕傲月」(Pride Month)期間,對全球各地的LGBT活動發動襲擊。當局敦促海外的美國公民提高警覺,尤其是在參加「驕傲遊行」(Pride Parade)等慶祝活動時。

綜合外媒報導,美國國務院17日發布警告,提醒民眾「需在遊客經常光顧的地方保持警惕,其中也包括了同志驕傲節的慶祝活動」。事實上,這已不是美國當局首次提醒民眾要提高警惕,因為美國執法機構一周前也發出了類似警告。

上周,聯邦調查局(FBI)和國土安全部(DHS)都表示,外國恐怖組織或其支持者可能會利用即將到來的「同志驕傲月」對集會發動襲擊,還特別點名極端組織伊斯蘭國(IS)曾在2023年2月發布針對LGBTQI+活動和場所的威脅言論。

The US State Department issued a worldwide security alert, warning of increased potential for violence and terror attacks against LGBTQ+ people and events overseas. pic.twitter.com/w47gIofY4Y