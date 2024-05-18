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同志驕傲月疑被恐怖組織盯上！　美警告：襲擊恐在全球範圍展開

▲彩虹旗，也被稱作「LGBT驕傲旗」和「同志驕傲旗」（圖／達志影像／美聯社）

▲美方警告，恐怖組織可能趁著6月的「同志驕傲月」對全球的慶典活動發動襲擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國官員警告，外國恐怖組織可能會趁6月的「同志驕傲月」（Pride Month）期間，對全球各地的LGBT活動發動襲擊。當局敦促海外的美國公民提高警覺，尤其是在參加「驕傲遊行」（Pride Parade）等慶祝活動時。

綜合外媒報導，美國國務院17日發布警告，提醒民眾「需在遊客經常光顧的地方保持警惕，其中也包括了同志驕傲節的慶祝活動」。事實上，這已不是美國當局首次提醒民眾要提高警惕，因為美國執法機構一周前也發出了類似警告。

上周，聯邦調查局（FBI）和國土安全部（DHS）都表示，外國恐怖組織或其支持者可能會利用即將到來的「同志驕傲月」對集會發動襲擊，還特別點名極端組織伊斯蘭國（IS）曾在2023年2月發布針對LGBTQI+活動和場所的威脅言論。

此前，2016年6月的「同志驕傲月」就曾發生一起悲劇事件。當時，一名受伊斯蘭國思想影響的男子在佛州的同志夜店Pulse開槍，造成49人死亡，53人受傷。此外，還有3名伊斯蘭國同情者因試圖襲擊2023年的維也納「同志驕傲遊行」而被捕。

非營利組織「反極端主義計畫」（Counter Extremism Project）的執行長華萊士（Mark D Wallace）表示，反LGBTQ的觀點已被伊斯蘭主義和極右翼極端分子所採納，「新納粹分子和聖戰分子經常對他們共同的反同志願景表示欽佩，這並不奇怪。」

專家和研究機構也認為，近年來美國本土團體對LGBTQ社區的抗議和威脅也在增加。據反誹謗聯盟和反誹謗同志聯盟Glaad報告指出，單只2023年「同志驕傲月」期間，就至少發生了145起針對LGBTQ的暴力、騷擾和破壞事件，凸顯了對LGBTQ社區安全的擔憂，也進一步強調了相關警告的必要性。

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