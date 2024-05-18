麥當勞將推窮鬼套餐？　5美元餐點鎖定「這客群」限時1個月

▲ 麥當勞將在美國推出「5美元超值全餐」，為期1個月，希望吸引低收入的主力客群回流。（示意圖／達志／美聯社，下同）

圖文／CTWANT

美國貧富差距日益擴大，為吸引低收入的主力客群回流，速食龍頭麥當勞將在美國推出「5美元超值全餐」（折合約新台幣160元），限時1個月，會有這樣的大動作，主要是因為低收入消費者是麥當勞主要的業績貢獻客群。

▲ 麥當勞將在美國推出「5美元超值全餐」，為期1個月，希望吸引低收入的主力客群回流。

根據《CNBC》和《彭博社》等外媒報導，麥當勞將在6月25日開始供應5美元超值全餐，這份套餐可能包含一個麥香雞或麥克雙牛堡、4塊麥克雞塊、一份薯條和一杯飲料，麥當勞執行長克里斯·肯普欽斯基（ChrisKempczinski）表示，考慮到食客對價格的厭倦程度，麥當勞必須「高度關注負擔能力」。

▲ 麥當勞先前在中國推出「1+1=13.9元（人民幣）一對隨心所欲」套餐。

麥當勞也表示，在全美推出優惠套餐對顧客來說具有重大意義，強調這是該公司一直以來的初衷，據報導，由於通膨推升物價，造成不少餐飲業顧客人數減少的趨勢，當地消費者考量到外出用餐的成本太貴而少出門，促使外食意願大減，或是到餐廳用餐時消費縮水，這也逼得連鎖餐廳業者今年陸續推出優惠活動。

報導也提到，麥當勞先前在中國推出「1+1=13.9元人民幣一對隨心所欲，約新台幣62元」套餐後，在中國掀起熱潮，因此西方連鎖速食店也加入這波窮鬼套餐行列潮流。

▲ 麥當勞門市高達95%是加盟店，這類促銷活動恐影響業主利潤。

事實上，麥當勞並不是首個推出低價套餐的先驅，早在2015年，溫蒂漢堡（Wendy's）曾推出4美元套餐，包含一個小漢堡、四塊雞塊、小薯條和小杯飲料。

在美國，麥當勞門市高達95%是加盟店，這類促銷活動恐影響業主利潤，部分麥當勞的加盟商確實擔心，為期4周的促銷活動中將導致營運虧損，不過據知情人士透露，5美元超值套餐只是初步提議，公司仍在討論更多細節。

▲ 麥當勞將在美國推出「5美元超值全餐」，為期1個月，希望吸引低收入的主力客群回流。（示意圖／翻攝自X）

延伸閱讀

▸ 恐比秦偉關更久！NONO性侵6女遭起訴7案 律師：判囚10年以上機會大

▸ 30歲台男砸120萬娶越南新娘 他曝「她們都不想嫁台灣」：只能撿韓國挑剩的

▸ 明天就要回家…53歲男被強迫灌食 「氣管食道被塞爆」慘死護理之家