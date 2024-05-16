▲基隆消防攜手企業防災演練，提升災害發生應變能力。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

基隆市消防局安樂分隊於5月上旬前往中華電信，對中華電信員工進行防火防災宣導，宣導人數共約50人參與。這次活動除了防火防災教育宣導之外，也對於核災安全進行說明。以增進公眾對於災害防範與應對的認識，提高緊急救援能力。

宣導活動結合中華電信的特種防護團演練，在中華電信頂樓廣場設置簡易油盤，讓員工有機會實際體驗發生火災時滅火器的操作要領。通常滅火器使用時，使用的時間大約在15秒左右，而且使用者要注意自己所在的位置，不可處在下風處以免遭受火舌侵襲。

而在啟動火災警報器時，讓員工演練立即疏散避難到安全處所，在疏散避難時特別要注意不推、不跑、不語、不回，如果聽到火災警報時，迅速且有秩序的進行避難是避免火災傷亡的最佳方法。

消防分隊也攜帶救護安妮，提供現場人員CPR操作訓練。小隊長廖建民說，定期練習CPR操作十分重要，如果當身邊有人突然倒下時，及時進行CPR心肺復甦術可以挽救身邊人的寶貴生命。

基隆市消防局表示，「我們無法預測災害發生，但我們可以提前做好準備，提高應變能力，減少災害損失。」希望透過企業防災的宣導活動，讓更多人瞭解防災的重要性，共同建立安全的生活環境。