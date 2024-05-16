全障運首辦聖火傳遞抵基隆　副市長邱佩琳勉選手再創佳績

▲全障運首辦聖火傳遞抵基隆。基隆市副市長邱佩琳（白上衣）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

2024年全障運聖火傳遞15日上午抵達基隆市，在國立基隆商工正門口廣場迎接遠道而來的南投聖火團隊，副市長邱佩琳親自代表出席，教育處副處長徐嬿立及基隆商工校長洪光賢陪同交接聖火，並且由基隆商工特奧項目學生擔任副火傳遞人員。邱佩琳勉勵選手們享受比賽、盡情發揮，期待基隆市運動代表隊能再創佳績。

全障運會為2年舉辦1次的全國性運動盛會，今年由南投縣政府承辦，首度為身障選手規劃聖火傳遞，自5月8日開始繞行各縣市，項目以帕拉林匹克、帕拉運之運動項目為主，賽事將於5月24日至28日舉行，共計有16項競賽。

邱佩琳代表謝國樑市長對選手信心喊話，肯定首度辦理的聖火傳遞活動給予身障選手尊榮感，請參賽同學務必維持良好的健康狀態，帶著平常心將這一年來辛苦訓練的成效發揮在競技場上，勉勵選手們享受比賽、盡情發揮！超越上一屆5金8銀7銅，為自己也為基隆市爭取最高榮耀！

教育處副處長徐嬿立說，基隆市不分對象推廣全民運動，本次參加「2024年全障運」代表隊共計181人，參加項目計有田徑、游泳、羽球、桌球、健力、保齡球、特奧羽球、特奧保齡球、特奧滾球及特奧籃球等10項競賽項目。