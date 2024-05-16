教育部表揚閱讀推手教師　基隆五堵國小邱昭榕獲獎

▲教育部表揚閱讀推手教師，基隆五堵國小邱昭榕獲獎肯定。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

教育部為鼓勵全國國民中小學培養學生閱讀素養，辦理閱讀推手獎甄選，全國共選出42位閱讀推手獎教師。基隆市五堵國小邱昭榕老師以「吾讀心饗宴」為題，獲得本屆教育部閱讀推手個人獎的殊榮，於15日在嘉義市接受表揚，獲獎狀一幀及獎勵金3000元。

服務26年的邱昭榕老師是第六年擔任閱讀推動教師，以「悅讀、勤讀、廣讀」為教學目標，希望學生從閱讀中「學習知識、探究知識、運用知識」，在心靈上「感到樂趣、學到策略、得到方向」，期望學生在國小六年中能喜歡閱讀，習慣閱讀，進而培養主動學習的精神，建立主動探究並活用知識的方法，擁有解決問題的能力來面對未知的挑戰。

五堵國小校長李健銘說，昭榕老師喜歡閱讀，她認為書籍是陪伴她成長的摯友!看到學生因閱讀而產生的笑容，那份快樂是她擔任「閱讀推動教師」工作以來最大的動力!希望五堵國小每個孩子能透過閱讀在書中享受豐富的心靈饗宴，得到笑容、尋得勇氣，成就自身獨一無二的精采人生。

教育處楊桂杰代理處長恭喜邱昭榕老師獲獎，也希望藉此激勵國中小的教師們持續努力，本市校校有閱讀推動教師，他們的能力與熱忱兼具，是閱讀教育最前線的領航員，引導學生在茫茫知識海中尋得自己學習的方向、取得學習的利器。