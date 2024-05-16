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提升消防安檢專業技能　南消三大安檢人員在職訓練

▲台南市消防局第三大隊16日上午辦理「2024年上半年消防安全講習訓練」，強化消防安檢人員專業技能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第三大隊16日上午辦理「2024年上半年消防安全講習訓練」，強化消防安檢人員專業技能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

鑒於日前屏東縣明揚大火重大災例，為加強類似危險物品場所消防安全，並精進安檢小組專業技能，台南市消防局第三大隊16日上午辦理「2024年上半年消防安全講習訓練」，強化消防安檢人員專業技能，由具多年豐富危險物品場所審勘經驗的設備師尹志賢擔任講師，分享設計經驗及現場查驗實務技巧，使消防人員持續為公共安全把關。

另內政部已於4月30日「消防法部分條文修正草案」增列消防人員安全衛生防護專章函報行政院審查。此次修法內容為吸取屏東明揚國際科技公司重大火災的經驗，強調企業應重視自主風險管理，提升存放公共危險物品設備維護與安全管理的能力，並強化吹哨者獎勵機制，鼓勵工作人員能重視自身安全，對於未重視安全管理的企業也能勇於揭弊。
第三大隊陳坤宗大隊長指出，隨著法令與時俱進，透過定期安檢講習訓練更新法令資訊，同時實際了解安檢人員值勤遭遇的問題，透過消防局協調處理增進查察效率。

▲台南市消防局第三大隊16日上午辦理「2024年上半年消防安全講習訓練」，強化消防安檢人員專業技能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局李明峯局長強調，消防局持續推動消防安檢的專業化與專責化，增進消防安全檢查效能，也呼籲場所業者共同重視公共安全，健全工廠安全管理相關法制規範，未來工廠公共危險物品場所管理權人如未訂定消防防災（護）計畫或未於火災發生時執行疏散避難引導，導致人命傷亡，將對其課以刑事責任，並應強化消防人員搶救時的資訊權等，以降低火災造成人命傷亡與損失。

黃偉哲市長表示，公共安全不得有空窗期，除了責請消防局落實安全檢查外，各類場所業者應重視本身公共安全，設置各項消防安全設備，亦須定期維護且保持堪用，落實『自己的財產、自己保護』觀念，星星之火，可以燎原，呼籲市民朋友共同關注消防安全問題，打造安全大台南，進而維護民眾生命財產安全。

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