泰女遭棄屍基隆山區！殺人動機曝光　竟是雇主為金飾下毒手

▲泰籍女子遭雇主殺死，家屬認為雇主是為了劫財。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

1名31歲泰籍女子，10日晚間被林姓女雇主（泰籍新住民）殺害，棄屍基隆大武崙砲台山區。檢警在林女房內搜出死者的金飾，初步研判林女殺人動機是為了劫財，而死者的姑姑在接受泰國媒體採訪時也表示，懷疑是林女看上了死者的金飾才犯案。

一名31歲泰籍女子持觀光簽證來台2個多月，不料10日晚間被林女載往基隆市大武崙砲台山區，雙方疑發生口角衝突，林女一怒之下竟持刀狠砍死者，再將其推下半山腰的產業道路旁邊坡。



案發前，死者曾傳訊向男友求救，位於新竹的男友報案後，也跟2名友人根據定位，衝到現場找人，但女友被找到時已成冰冷遺體。而死者手腳各有一處刀傷，現場血跡斑斑，經檢警相驗後研判，刀傷應非致命傷，而是被推下邊坡後失血過多身亡。

警方依據監視器畫面循線追緝，11日下午在林女住處將她逮捕到案，檢方訊後認定林女涉犯殺人重罪，且有滅證、逃亡之虞，基隆地院2日裁定羈押禁見。檢警在林女的臥房內，搜出死者生前穿戴的黃金項鍊、手鍊，初步研判林女殺人動機是為了劫財。

▲死者家屬接受泰國媒體採訪時，指出雇主看上了金飾。（圖／翻攝自YouTube／ข่าวช่อง8）

根據泰國媒體《thaich8》報導，死者的姑姑表示，死者有2個小孩，之前在曼谷工作的時候，就把孩子交給自己照顧，在2023年4月左右，死者前往台灣工作，原本從事按摩相關的工作，離職後找到了現在清潔的工作，並表示死者最後一次打電話給她是在5月10日，抱怨遭到林女粗暴對待。

姑姑指出，10日晚上死者有打電話給男友，說林女找她一起上山去採菜，跟男友說很害怕，並且傳送位置座標給男友，男友要她別去，他會立刻去找她，沒想到後來就聯絡不到人了，男友便立刻報警，並告知死者失蹤地點的座標，11日找到人時已經是遺體。

姑姑認為，兇手絕對是林女，認為可能是林女看上了死者的金飾，並說明那些金飾是在擔任按摩師時購買的，至於死者的遺體部分，家屬表示將在台灣進行火化，然後把骨灰帶回泰國。