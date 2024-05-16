　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

泰女遭棄屍基隆山區！殺人動機曝光　竟是雇主為金飾下毒手

▲▼基隆殺人棄屍 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲泰籍女子遭雇主殺死，家屬認為雇主是為了劫財。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

1名31歲泰籍女子，10日晚間被林姓女雇主（泰籍新住民）殺害，棄屍基隆大武崙砲台山區。檢警在林女房內搜出死者的金飾，初步研判林女殺人動機是為了劫財，而死者的姑姑在接受泰國媒體採訪時也表示，懷疑是林女看上了死者的金飾才犯案。

一名31歲泰籍女子持觀光簽證來台2個多月，不料10日晚間被林女載往基隆市大武崙砲台山區，雙方疑發生口角衝突，林女一怒之下竟持刀狠砍死者，再將其推下半山腰的產業道路旁邊坡。

案發前，死者曾傳訊向男友求救，位於新竹的男友報案後，也跟2名友人根據定位，衝到現場找人，但女友被找到時已成冰冷遺體。而死者手腳各有一處刀傷，現場血跡斑斑，經檢警相驗後研判，刀傷應非致命傷，而是被推下邊坡後失血過多身亡。

警方依據監視器畫面循線追緝，11日下午在林女住處將她逮捕到案，檢方訊後認定林女涉犯殺人重罪，且有滅證、逃亡之虞，基隆地院2日裁定羈押禁見。檢警在林女的臥房內，搜出死者生前穿戴的黃金項鍊、手鍊，初步研判林女殺人動機是為了劫財。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／ข่าวช่อง8）

▲死者家屬接受泰國媒體採訪時，指出雇主看上了金飾。（圖／翻攝自YouTube／ข่าวช่อง8）

根據泰國媒體《thaich8》報導，死者的姑姑表示，死者有2個小孩，之前在曼谷工作的時候，就把孩子交給自己照顧，在2023年4月左右，死者前往台灣工作，原本從事按摩相關的工作，離職後找到了現在清潔的工作，並表示死者最後一次打電話給她是在5月10日，抱怨遭到林女粗暴對待。

姑姑指出，10日晚上死者有打電話給男友，說林女找她一起上山去採菜，跟男友說很害怕，並且傳送位置座標給男友，男友要她別去，他會立刻去找她，沒想到後來就聯絡不到人了，男友便立刻報警，並告知死者失蹤地點的座標，11日找到人時已經是遺體。

姑姑認為，兇手絕對是林女，認為可能是林女看上了死者的金飾，並說明那些金飾是在擔任按摩師時購買的，至於死者的遺體部分，家屬表示將在台灣進行火化，然後把骨灰帶回泰國。

ET快訊
赦扁成泡影！蔡英文任內2特赦　歷任總統紀錄一次看
上市大廠下周起停止買賣：接證交所通知
獨／蔡英文「確定無法特赦」陳水扁
小姊弟「喪葬費」恐壓垮家中經濟　業者喊：費用全免
爆衝突！邱議瑩嗆「傅氏王朝韓小弟」　傅崐萁怒摔手機
「媽媽是婊子！」藥劑師請辭　基隆醫院遭罰6萬
《與神同行》男星拍戲「腦出血倒下」　昏迷3個月未醒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

中和小姊弟確認「窒息死亡」！乾媽哭到癱軟　是否餵毒須待報告出爐

仿《艋舺》3秒膠灌傷口凌虐逼債　竹聯麒麟堂5人被逮大哥收押

台東騎士急煞！後座妻噴飛遭砂石車輾斃　一查她竟是通緝犯

漁船有密艙！偵搜犬嗅出328箱香菸　海巡攔截千萬走私貨

彰化白衣女暗夜低頭站路口...IG影片引熱議　警方給答案

小姊弟殞命！「喪葬費」恐壓垮家中經濟　殯葬業者喊：費用全免

打擊妨害綠能產業犯罪平台會議　屏東地檢署與各單位聯手出擊

恐怖！屏東女砍傷陌生男還開走他的車　墓仔埔被逮遭收押

藥單備註：媽媽是婊子！　基隆醫院「管理疏失」遭開罰6萬元

悶殺親生小姊弟被羈押禁見　狠母情緒平靜與毒品詐欺犯同房

男大生拄拐杖怨「大聯盟夢碎」　超哥遭求償6400萬當庭狠酸

Toyz將入獄剃平頭最後直播　哭到眼紅：保重2字這麼沉重

超哥親曝Toyz求償1億　不屑：無賴沒什麼好講

台人面試時都太謙虛！　女曝：老外不懂也說會

奴才抱小貓埋頭吸肚肚　還沒碰到...牠奶音慘叫

坤達拍Energy MV累喊：想當五月天XD Toro被選NG第一…許願看牛奶跳錯！

陳庭妮「自認適合當媽」被問到害羞　和胡宇威吵架⋯遭他「認真提問」KO

汪追機車被唸滿臉委屈　親爸和好下秒開心狂奔

中和櫃姐沒結過婚 獨養2子女生父曝光｜20240515 ET午間新聞

統一獅開除U18國手黃勇傳　財務問題斷送職棒路！

中和小姊弟確認「窒息死亡」！乾媽哭到癱軟　是否餵毒須待報告出爐

仿《艋舺》3秒膠灌傷口凌虐逼債　竹聯麒麟堂5人被逮大哥收押

台東騎士急煞！後座妻噴飛遭砂石車輾斃　一查她竟是通緝犯

漁船有密艙！偵搜犬嗅出328箱香菸　海巡攔截千萬走私貨

彰化白衣女暗夜低頭站路口...IG影片引熱議　警方給答案

小姊弟殞命！「喪葬費」恐壓垮家中經濟　殯葬業者喊：費用全免

打擊妨害綠能產業犯罪平台會議　屏東地檢署與各單位聯手出擊

恐怖！屏東女砍傷陌生男還開走他的車　墓仔埔被逮遭收押

藥單備註：媽媽是婊子！　基隆醫院「管理疏失」遭開罰6萬元

悶殺親生小姊弟被羈押禁見　狠母情緒平靜與毒品詐欺犯同房

王君萍10歲兒剪新髮型被笑！「超成熟反應」讓她吃驚：孩子點醒我

歐陽娜娜遭疑「獎學金不存在」　網揪疑點…工作室發出嚴正聲明

被猜「為新政府重啟核電」　和碩童子賢：核能是超越藍綠議題

昔第一家庭淪「第一貪」　陳水扁家族成員近況曝

中和小姊弟確認「窒息死亡」！乾媽哭到癱軟　是否餵毒須待報告出爐

仿《艋舺》3秒膠灌傷口凌虐逼債　竹聯麒麟堂5人被逮大哥收押

海灘渡假一半「旁邊在撒骨灰」！英家屬擅辦海葬　土耳其居民氣炸

赦扁成泡影！蔡英文任內2特赦　歷任總統紀錄一次看

柯文哲自稱「台智光案檢舉人」　北市政風處打臉：沒提供資料檢舉

撞到人還直接輾過去！女童慘「爆頭」身亡　駕駛下秒竟落跑

越南駕駛右手狂抓！　對女伴色色影片瘋傳

社會熱門新聞

盤點名人入獄！秦偉性侵少女　連千毅還在關

快訊／Toyz墨鏡、黑口罩　滿臉愁容現身報到

Toyz入監4年2月律師曝可能下場

Toyz「監獄公道伯」開播！晚餐揭曉

Toyz輕裝報到入監！6親友「擁抱送別」

騎車婦撞「1600萬限量法拉利」　車主求償百萬判決逆轉

LIVE／Toyz入獄報到！販毒判4年2月

即／Toyz今入監服刑！吐心聲：未來可能要離開這片土地

驚悚畫面曝！垃圾車0煞車撞進聯結車

悶殺2幼兒因壓力大？鄰居搖頭：最可憐的是蘇父

Toyz翻車大事紀！電玩世界冠軍淪階下囚

Toyz台中監獄服刑　編號3469住3人房　

超哥開大牛出車禍遭求償6400萬　他拄拐杖現身

Toyz今起改叫「3469」　監獄第一頓肉菜配白飯

更多熱門

相關新聞

大台北地板價！首付68萬起　一卡皮箱輕鬆入住「美麗上城」

大台北地板價！首付68萬起　一卡皮箱輕鬆入住「美麗上城」

「甲山林城上城」第一期實價登錄出現46萬成交價，從預售到現在，已經出現買一戶賺一戶的強勁增值力。近期甲山林集團再度進軍基隆，於基隆雙鐵八堵站附近，推出新案—城上城2「美麗上城」，首付約68萬起輕鬆成家方案，工程期零付款，含精裝修，以北台灣地板價格、超低首付的優勢，震撼雙北市場！

基隆啟動「到宅沐浴車」　邱佩琳：讓失能者舒服洗澡

基隆啟動「到宅沐浴車」　邱佩琳：讓失能者舒服洗澡

基隆過港路新建停車場開工　謝國樑：提升空間設施環境

基隆過港路新建停車場開工　謝國樑：提升空間設施環境

「愛嶼搖滾」音樂祭5／25登場　引燃有愛城市音樂魂

「愛嶼搖滾」音樂祭5／25登場　引燃有愛城市音樂魂

基隆防災高階主管研習　北北基桃探訪員山子分洪道

基隆防災高階主管研習　北北基桃探訪員山子分洪道

關鍵字：

泰籍女子基隆兇殺案劫財金飾

讀者迴響

熱門新聞

台大主治醫師月薪多少？她公開薪資單：淚已流

Toyz入獄…女友被狠酸「可以兵變」

顧婕驚直腸癌第4期！「癌細胞擴散至肝臟」

女生「創業1行業」超好賺　全場認證：屌打上班族

Toyz送最後道別禮！全台免費換1杯飲料

篠崎泫「領養Toyz媽媽」！

盤點名人入獄！秦偉性侵少女　連千毅還在關

為何台人討厭楊丞琳？　網點出2原因

快訊／Faye詹雯婷957字揭F.I.R.鬧翻真相

妹子月經沒來「找男友通一下」隔天見血！婦科醫曝原因

37歲大叔娶19歲越南妹　「美妻照」曝光網炸鍋

3年前「全台最恐慌的1天」　他看電視震撼！

高中生必用2款App　學生認證：一下課就打開

特斯拉高速撞建築物　3人被噴飛當場死亡

快訊／Toyz墨鏡、黑口罩　滿臉愁容現身報到

更多

最夯影音

更多

男大生拄拐杖怨「大聯盟夢碎」　超哥遭求償6400萬當庭狠酸

Toyz將入獄剃平頭最後直播　哭到眼紅：保重2字這麼沉重

超哥親曝Toyz求償1億　不屑：無賴沒什麼好講

台人面試時都太謙虛！　女曝：老外不懂也說會

奴才抱小貓埋頭吸肚肚　還沒碰到...牠奶音慘叫

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面