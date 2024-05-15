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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王鴻薇點名國安會新人事「又獨又好戰」　轟：根本「台獨之友會」

▲賴清德內閣人事公布，吳釗燮出任國安會秘書長。（圖／記者林敬旻攝）

▲外交部長吳釗燮出任國安會秘書長。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨立委王鴻薇昨（14日）點名新政府國安人事名單，包括外交部長吳釗燮轉任國安會秘書長，林飛帆、徐斯儉出任國安會副秘書長，痛批這份名單，不是立場和爭議鮮明，就是各方派系人馬，根本當成「台獨之友會」，這樣的國安會，既不中華民國、又不安全。

王鴻薇在臉書發文表示，即將上任的新政府，昨公布新一波國安會人事，其中不乏爭議人物，包含副秘書長林飛帆、徐斯儉和諮詢委員黃重諺、馬永成、姜皇池，再加上國安會秘書長吳釗燮，這份名單，不是立場和爭議鮮明，就是各方派系人馬，根本把國安會當成「台獨之友會」。

王鴻薇指出，長年主張台獨的學者姜皇池被提名國安會諮詢委員，曾被指投書涉入「太平島是岩礁」的爭議，引發當時社會譁然；今年甚至針對登太平島議題，投書表示「總統登太平島，無益鞏固主權」，文章還提到「登島宣示主權，徒增各方疑慮，更恐淪為中國在南海製造事端的馬前卒」。

王鴻薇質疑，國安會人事是由賴清德任命，請問賴清德也認同這樣有爭議的言論嗎？太平島是台灣領土，賴清德也認為登太平島是中國的馬前卒嗎？

王鴻薇再指出，還有林飛帆，從太陽花運動崛起，進入民進黨後一路順風順水，從領九萬變成領二十萬，完全就是「太陽花之光」。然而攤開相關經歷，就是學運、黨智庫董事到黨副秘書長，完全沒有任何國防、國安、外交，甚至公職經歷。現在難道不只台南市長，連國安會副秘書長，隨便推個西瓜出來都會當選？

王鴻薇認為，國安人士有林飛帆、有台獨爭議的徐斯儉，以及分別主張陳水扁一邊一國的和蔡英文柔性台獨的馬永成及黃重諺，再加上長年不斷在立法院反質詢立委、不斷強調兩岸戰爭、中共攻台的戰爭部長吳釗燮回任國安會秘書長，這樣的國安會完全就是「台獨之友會」。

最後，王鴻薇強調，這樣的國安會人事任命，真是既諷刺又無奈。由台獨支持者擔任中華民國國安高層、領著中華民國的納稅錢，由好戰立場鮮明的人擔任國家安全會議高層，這樣的國安會，既不中華民國、又不安全。

▲國民黨立委王鴻薇批國安人事任命。（圖/翻攝王鴻薇臉書）

▲國民黨立委王鴻薇批國安人事任命。（圖/翻攝王鴻薇臉書）

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