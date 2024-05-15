蔡規賴隨？民眾黨批賴清德態度曖昧不明　政策找人「放風聲測風向」





▲民眾黨點出賴清德上演《老闆叫我測風向》實境秀記者會，左至右分別為李有宜、吳怡萱、張志豪。（圖／記者周宸亘攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

準總統賴清德將在520就任，民眾黨15日上午召開記者會，質疑民進黨政府近期重大議題、政策，包含前總統陳水扁特赦、核二核三延役等，都是透過媒體、特定人士放風聲、測風向，卻沒看賴清德正面表態，連選前承諾會重視消防員權益，卻看見中央阻擋消防員組工會，直問賴清德「這些重大議題，你都要『蔡規賴隨』嗎？」

民眾黨發言人吳怡萱、李有宜、台北市黨部主委張志豪15日上午於台玻大樓召開「賴清德上演《老闆叫我測風向》實境秀」記者會，質疑賴清德執政態度曖昧不明，例如能源政策、消防組工會及重要人事案，老是透過特定人士放話、媒體來測風向。

對於穩定供電議題，吳怡萱引用媒體報導指出，賴清德要拚經濟要解決3苦3爭議，報導中可看到，許多地方的民眾、業者，對於要發展光電風電這些已經受不了，代表中央政策百姓無法負荷，但蔡政府始終在騙人民，不願意認錯，反正要下台，就沒他們的事。

吳怡萱提及，即將卸任的經濟部長王美花說「台灣修復電力最有效率」，就是在欺騙人民，不正視能源政策問題，玩文字遊戲騙大眾。近來各地跳電事件頻傳，桃園一個月跳電40次成為「重災區」，台電一句「桃園停電是因為建設多」，幾乎說明了我國的供電穩定跟不上國家發展步調，那是否都不要發展建設，不然一建設就跳電？要讓人民在建設產業跟民生用電間做取捨，大家要決定要台積電還是民生用電，是政府逼我們抉擇、製造對立。

吳怡萱說，過去的「金雞母」台電目前累積虧損達4000億，經濟部只會不斷向人民要錢，每年補貼上千億，結果光電風電弊案頻傳，「綠友友」吃香喝辣，人民向政府抗議卻被檢討「爽用3C產品」，政府錯誤能源政策，卻要大家共體時艱、勒緊褲帶。

吳怡萱詢問，民進黨智庫副董事長童子賢表態核二核三要延役，並引進新型核電廠，這是否代表賴清德的聲音？希望賴清德不要把責任推給企業、推給在野黨，請賴清德不要測風向。

台北市議員張志豪指出，2023年9月才剛發生屏東明揚大火案，4名消防弟兄殉職，6名員工死亡、111人受傷，12年來共18名消防員殉職，總統蔡英文、行政院副院長鄭文燦都去致哀過，消防員訴求組工會呼聲一直未停。

張志豪稱，去年正在選總統的賴清德，9月24日在臉書信誓旦旦說「政府也將持續與消防員相關團體及基層消防員持續溝通，聽取專業意見，取得最大共識並全力推動，以保障消防人員的最大權益。」去年12月21日，大批消防員還聚集在賴清德競總前抗議，想進去而遭警方攔阻。

張志豪批評，結果卻看到「說一套做一套」，2017年時任行政院長賴清德說「消防員捕蜂捉蛇是做功德，也會有成就感」，從2017到2023年，這叫保障最大權益？賴清德現在即將上任，看到的是「選前敷衍、選後不演」。

張志豪表示，中央把責任推給「18縣市消防局不同意」消防人員適用《工會法》組織工會，自己詢問北市府為何反對消防員成立工會？原來地方政府收到銓敘部公文，上面問的是「你是否贊同公務人員依工會法組織工會，並廢止公務人員協會法？」

張志豪質問，這是什麼樣的問題？可想而知各地方政府會怎麼回答，他們根本沒去問基層消防員，還要綁架公務員，要脅廢止《公務人員協會法》，政府真的有要保障消防員最大權益的決心嗎？他是滿頭問號，希望賴清德正面表態支持消防員組工會。

李有宜說，從2月起立委就職至今3個月來，以柯建銘為首的民進黨立院黨團、側翼、名嘴不斷在立院羞辱在野黨立委，指著民眾黨立委罵「沒用的八席」、「傅隨組織」，卻不肯放軟姿態，一直挑戰在野黨立委，這要怎樣團結合作？

李有宜指出，2015年民進黨要推國會改革時，蔡英文、柯建銘是怎麼說的？蔡英文說，民進黨推國會改革是「捍衛人民權益的守門人」，說要推動聽證調查制度，但現在民眾黨要推，就變「毀憲亂政」、「違憲濫權」，為何自己做就好棒棒，民眾黨做就是毀憲亂政？請問賴清德要放任民進黨立委繼續操作認知作戰、撕裂政黨合作的可能性嗎？

李有宜也質疑，賴清德當選至今已經4個月，怎麼沒看到賴找在野黨溝通討論國事？過往每任總統剛當選都會向在野黨領袖提出邀約請益，賴清德是不是太傲慢了？

被問到怎麼看賴清德兩岸政策，賴錄影參加「哥本哈根民主高峰會」演說，提及將致力維護兩岸現狀，且不排除在「互相尊重」、「互利互惠」、「尊嚴」且「不設前提」的原則下，與中國展開對話？吳怡萱回應，賴清德兩岸政策是否說一套做一套，就等著看賴520當天端出什麼態度給國人看。

吳怡萱也強調，民眾黨一直主張「5個互相」，交流溝通比對抗來得好，但看得出民進黨蔡英文政府8年執政下，兩岸之間的溝通交流是0，民眾黨不樂見這樣狀況繼續發生。