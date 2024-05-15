「第一份公文」用什麼筆也要精挑細選　賴清德相中這支鋼筆

▲賴清德將使用全手工台灣製鋼筆簽署首份公文。（圖／鋼筆職人郭冬自提供）

記者呂晏慈／台北報導

準總統賴清德將於5月20日就職，屆時將以新任總統身份簽署其任內首份公文，行政院院長卓榮泰、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮的任命令。據了解，為簽署第一份公文，賴清德連使用什麼筆也經過細心挑選、深藏巧思，特別選擇來自台南麻豆在地品牌「天益鋼筆」第一代師傅手工打造的肖楠木鋼筆，用台灣木材製作而成的台灣鋼筆，簽署我國第十六屆總統就任後首份公文，別具意義。

天益鋼筆創辦人暨第一代師傅郭冬自受訪時透露，他與賴清德相識於十多年前。當時賴清德為投入台南市長選戰東奔西跑、到處拜訪，郭冬自在一次小型市政說明會上遇見賴清德後，為表支持，決定主動送上自家手工打造的鋼筆，鋼筆正是他與賴清德相識的起點。

事隔多年，賴清德競選總統期間，郭冬自的兒子郭庭瑞曾提議要再送他一支筆，當時被郭冬自以「不要打擾」為由直接否決，大選結束後，郭庭瑞再次提議要送鋼筆給未來的總統，以表祝賀，低調的郭冬自才勉強答應。「原本不想打擾，但我們是真的很支持他」，郭冬自說，沒想到賴清德不僅收到了，還選擇它來簽署任內首份公文，溫暖舉動令所有人都驚喜。

郭冬自表示，「他（賴清德）記性非常好，記住我們這個品牌」。十多年前送出第一支鋼筆，隨後賴清德在擔任市長、行政院長或副總統期間，都為支持台灣中小企業，自掏腰包買下許多支鋼筆分送，大力將本土品牌介紹給親朋好友。

郭冬自表示，伴隨科技發展，鋼筆是沒落產業，但後來他設計出以台灣天然木材製作而成的筆柄、搭上德國進口筆尖的款式，讓國內市場眼睛一亮，「美國本來就有一定的客人在買」、「這一兩年有想要推到日本」，台灣鋼筆產業進軍國際市場指日可待，其中更有一份賴清德對扶植中小企業的用心與執著。

事實上，送到賴清德手上的這支鋼筆充滿細節。第一，做工極其精細，接點多、所需零組件繁瑣，每個步驟既不能少，也不能錯，製作過程有相當難度；第二，筆柄使用肖楠木，木頭質地本身有淡雅香味，是台灣特有種；第三，全手工打造，每一支肖楠木鋼筆的木紋都是全世界獨一無二、絕無僅有。