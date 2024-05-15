藍營嗆「弄死」核密公務員　吳釗燮：把密件都公開「也不用搞外交了」

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委徐巧芯近日涉洩密台捷密約，外交部開告；「戰鬥藍」發起人趙少康昨也號召藍營民代挺徐巧芯，更放話若該文件核密公務員「不夠密」要弄死他。對此，外交部長吳釗燮今（15日）備詢時表示，這樣非常不好，外交是國家之事，不是某個政黨的事情，且若把外交部機密文件都攤開的話，台灣大概也不用搞外交了。

外交及國防委員會今邀請吳釗燮報告並備質詢，對於徐巧芯涉洩密案，民進黨立委王定宇詢問，目前有無因為這樣的行為，導致與捷克的合作產生變化？

吳釗燮回應，合作態度非常明確，雙方依照MOU來走，捷克科技院院長上週受訪時也曾說，他們跟台灣誠心合作，要協助烏克蘭卻受到很多污衊，覺得非常遺憾且傷心。對於這種國際上的好朋友真的非常不好。

王定宇也點出，趙少康昨日記者會中，說要弄死外交部核密的公務員，部長如何回應？吳釗燮強調，把外交部機密文件都攤開的話，台灣大概也不用搞外交了，這樣非常不好，外交是國家之事，不是某個政黨的事情，且外交是有延續性的，蔡英文承接馬英九、賴清德承接蔡英文。

王定宇則表示，對外簽訂MOU，彼此要求保密情況下，會送到立法院核備，這是一個公務員按照規範常態性作為，政治攻防不應該恐嚇公務員，這不應該，任何部會公務人員都屬於國家，不屬於政黨，怎麼會這樣不順意就要弄死他？

吳釗燮舉例，大家遵守交通規範就可以減少車禍，如果堅持要把這些號誌跟交通規範拿掉，台北交通會大亂。