吳釗燮向藍委「致上最高敬意」　陳永康也釋善意：未來還有機會合作

▲國民黨立委陳永康。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

今（15日）外交部長吳釗燮任內最後一次赴立院報告並備質詢，在野黨立委磨刀霍霍，然而，國民黨立委陳永康質詢過程相當平和，就南海議題、MOU簽訂等進行質詢，也勉勵吳釗燮至國安會承擔重任。吳也在質詢尾聲，特別向陳永康致意，並表示，陳永康在國會很多討論都可以讓我們深入研究、施行的建議，這非常好，要對他致上最高敬意。

陳永康質詢時指出，理論上外交國防有延續性，吳釗燮到國安會後要跨部會協調，擔負重要責任。陳也提到，對於外交部積極推動參與WHA，立場上絕對支持這樣的作為，題目中也顯示外交部做的努力，當然也有精進空間，政府新任期內，要推動國家安全策略，資源分配、協商順暢策略比較容易推行。

陳永康表示，外交部對外不管是半官方或是官方，簽訂很多MOU，這只是一個概念，為了保障後面能夠合作，另外再簽訂NDA，保障MOU內容不會外洩。

質詢尾聲，吳釗燮向陳永康致意，他表示，陳永康是自己非常尊敬的軍界前輩，在國會做很多討論都可以讓我們深入研究、施行的建議，這非常好，要對他致上最高敬意。

陳永康質詢結束後準備回座位時，聽到吳釗燮的致意，在座位前駐足立正聆聽，並向吳釗燮釋出善意，「未來還有機會合作。」