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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟賴清德政見芭樂票潛力股　國民黨：賴皮寮要信託賴皮了？

▲▼ 國民黨召開「盤點政見芭樂票潛力股 賴清德請說到做到 勿當政治渣男」記者會，新北市議員陳偉杰、台北市議員詹為元、及副發言人鄧凱勛出席 。（圖／國民黨文傳會提供）

▲國民黨召開「盤點政見芭樂票潛力股 賴清德請說到做到 勿當政治渣男」記者會，新北市議員陳偉杰、台北市議員詹為元、及副發言人鄧凱勛出席 。（圖／國民黨文傳會提供）

記者崔至雲／台北報導

國民黨今（15日）召開「盤點政見芭樂票潛力股賴清德請說到做到 勿當政治渣男」記者會，一一盤點準總統賴清德競選期間提出的芭樂票潛力股，其中，賴清德老家被網友戲稱「賴皮寮」，當時賴表示會公益信託，但至今沒處理，是選舉時的花招，說完就忘記了嗎？還是說過的話要賴皮了？

台北市議員詹為元首先針對能源政策進行批評，賴清德在選舉的時候提到第二次能源轉型，提出氫能源、生質能、海洋能源等等的再生能源，這些能源是否能夠真的落實，如何提出具體的措施，絕對是未來國會監督的焦點。他更指出，賴選舉時曾提出未來如果有新的技術的話，不排除核能運用，民進黨是否要繼續閉著眼，不看國際趨勢，繼續擁抱非核家園的神主牌，讓台灣不斷陷入跳電危機。

提到長照政策，詹為元批評，賴清德只說要增加人力，但卻沒談怎麼增加？薪資誘因不足是讓年輕人不願投入照服員工作的根本原因，但在賴清德總統的競選政見卻隻字未提，這樣如何從2.0進化到3.0？而當時賴清德為了催票，甚至提出平均健保點值「1.1」元的目標，如今國民黨立委都提案修法，衛福部長薛瑞元卻跳出來拒絕，賴清德是下令請民進黨團不要支持國民黨的草案？

詹為元也提到，選前侯友宜曾提出廢除80歲以上巴氏量表政見，當時引發社會很大的迴響，賴清德被逼著也提出相類似的政見。結果「選前開支票，選後芭樂票」。賴清德不再提及，民進黨的立委也沒人提案修正。反倒是國民黨立委提出相關的修法。

陳偉杰則提到，賴清德選前曾表示，「賴皮寮」會「公益信託」，提供給公益團體使用，回饋作為「礦工生活紀念館」。沒想到當選之後卻在民進黨中執會中表示，由於房舍價值僅17萬元，價值太低、無人可以承作。賴清德說過的話要賴皮了嗎？信託或公益對你來說都是選舉時的花招，說完就忘記了嗎？

陳偉杰也提到，賴清德承諾全民，要讓蔡英文總統的0-6歲國家養升級成2.0版本，提升0到3歲家外送托率達到OECD國家水準，由目前台灣應達24％提升至36％，加上提高托育及教保員薪資，並調降師生比。但是社家署台灣 0-2 歲最新的家外送托率數據，為 2022 年的19.35%，距離賴清德的目標還有16.65%的缺口要補上，假設居家保母與托嬰中心各承擔一半的收托量能，我們至少還需要8,584名居家保母，請問賴清德，何時能作到？

另，副發言人鄧凱勛則針對青年世代最關注的居住正義政策發聲。鄧凱勛說，賴清德在選前提出要在蓋二十五萬戶的社會住宅，但是從過去蔡英文的社會住宅政策跳票的狀況看來，不容樂觀，尤其賴清德在台南市長任內沒有完成任何一戶社會住宅，要人民怎麼相信，賴清德在總統任內會完成十三萬戶？

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