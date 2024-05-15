水原一平拒絕認罪！　首次出庭畫面曝光

記者張方瑀／綜合報導

洛杉磯道奇隊（ Los Angeles Dodgers）日本球星大谷翔平的前專屬翻譯水原一平，被指控盗取大谷翔平約1700萬美元（約新台幣5.5億元）的資金用於償還賭債。水原14日身穿西裝首次出庭，面對銀行詐欺及提交虛假稅務申報表的指控，他表示不認罪。

▲水原一平首次出庭。（圖／達志影像／美聯社）



根據《美聯社》報導，檢察官指出，水原不僅涉嫌竊取大谷約1700萬美元（約新台幣5.5億元）的資金，用來償還自己的賭債，還冒充大谷本人與銀行聯繫；水原5月5日簽署一份認罪協議，詳細說明這些指控，而美國檢方在幾天後宣布這項消息。

▲▼水原面對日本和美國媒體的追訪，始終保持沉默。（圖／達志影像／美聯社）



水原一平14日在洛杉磯的聯邦法院出庭，法官羅森布魯斯（Jean P. Rosenbluth）要求他對於銀行詐欺和虛假的稅務申報表的指控進行認罪，但水原否認犯罪。

報導指出，水原已同意認罪協議，他的無罪抗辯可能是案件過程中的一個程序性步驟。

若水原被判定銀行詐欺罪成立，他可能面臨最高30年的有期徒刑，而虛假稅務申報表指控成立，則最高可能被判3年有期徒刑。水原的辯護律師弗里德曼（Michael G. Freedman）在法庭上表示，水原後續將會認罪。

水原離開法庭後，面對日本和美國媒體的追訪，始終保持沉默，直到上車離開。

《美聯社》指出，通常法庭會對公眾和媒體開放旁聽，但這次卻只開放媒體在另一間房內「收聽」法庭情況，目前多家媒體已向法庭提出申訴。