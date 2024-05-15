日本34歲政壇菁英「性侵6女」前途毀！神社當淫窟　下藥後壞壞

記者王佩翊／編譯

日本一名曾任職於經濟產業省的政壇菁英，原本前途一片光明，但是卻在半年內性侵6名女性，同時施以暴行，而地點遍及網咖與神社。根據警方調查，嫌犯會在被害女子的飲料中下藥，加入安眠藥使對方無力抵抗，再動手性侵。而他13日也被東京地方法院判處10年有期徒刑。

根據FRIDAY報導，34歲公務員佐藤大2017年進入經濟產業省，短短5年就被拔擢為課長輔佐，是備受矚目的政壇菁英。但他13日因違反準強制性交、準強制猥褻等罪名，被東京地方法院判處10年徒刑。法官中尾佳久認為，他極度蔑視女性尊嚴，因此判處實刑。

被告佐藤大在2022年7月至12月的半年內，前後性侵6名女性。而他幾乎都使用相同手法，先是將被害人約出去，隨後拿出預藏的安眠藥，加入女方的飲料後，使其無力抵抗，而犯案地點遍及網咖包廂、酒店以及神社。

其中一名被害人2022年聖誕節當晚與佐藤一起在居酒屋喝酒，隨後前往附近網咖包廂續攤，沒想到他卻趁對方去洗手間時在飲料中下藥。不知情的被害人回來後照常喝下飲料，隨後意識模糊，當場遭到佐藤性侵。警方則在2023年1月19日將佐藤大逮捕。

被害人表示，兩人當晚在包廂內看電影，但自己卻因為突如其來的強烈睡意失去意識，醒來後也完全沒有記憶。當她醒來後，佐藤已經結帳離開。而她雖然與佐藤曾吃過幾次飯，但僅止於普通朋友關係。兩人明明在網咖內並未飲酒，但她卻突然昏睡，且醒來後衣服有遭脫掉的痕跡，驚覺有異，於是向警方求助。

經過檢查，被害人的體內驗出安眠藥成分，警方因此將佐藤逮捕。然而面對調查，他卻堅決否認犯罪，並聲稱是和被害人合意下才有的親密接觸，且只是輕拍對方頭部並隔著衣服觸摸身體，沒有下藥。

佐藤大背景驚人，畢業於日本知名私立大學後，前往美國頂尖學府進修，主修法律和外交學。2017年進入經濟產業省，短短5年就晉升為課長輔佐，更是萬眾矚目的政壇菁英，沒想到卻涉及性侵。