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尹錫悅佛誕節會晤「政敵」曹國　主動握手問候！前天才被罵親日賣韓

▲▼南韓總統尹錫悅15日上午前往首爾曹溪寺出席佛誕節法會。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓總統尹錫悅15日上午前往首爾曹溪寺出席佛誕節法會。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓今（15）日迎來佛曆2568年的「佛誕節」，為政府指定的公休紀念日，為此總統尹錫悅前往位於首爾市鐘路區的曹溪寺出席奉祝法會，朝野重要政治人物皆有出席。令人為之一亮的是，尹錫悅竟然主動和祖國革新黨黨代表曹國問候握手，是兩人之間睽違5年再度交流，前天曹國還批評尹錫悅「親日賣韓」。

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》，尹錫悅15日上午前往首爾特別市鐘路區曹溪寺，出席「佛曆2568年佛誕節奉祝法要式（法會）」，他在大雄殿前透過演說發願，「願謹遵佛祖教誨，照顧民生經濟的每一個細節」，現場聚集國民力量院內代表秋慶鎬、共同民主黨院內代表朴贊大、首爾市長吳世勳、中國駐韓大使邢海明等多名政要。

其中，被歸類為泛進步派政黨「祖國革新黨」的黨代表曹國，便在現場和即將就任下一屆國會議員的國民力量羅卿瑗握手。

▼尹錫悅主動和曹國握手致意。（圖／翻攝自Newsis）

▲▼尹錫悅主動和曹國握手致意。（圖／翻攝自Newsis）

▲▼2019年7月，尹錫悅獲文在寅任命為檢察總長時，和時任青瓦台民政首席曹國談笑風生。（圖／達志影像）

▲2019年7月，尹錫悅獲文在寅任命為檢察總長時，和時任青瓦台民政首席曹國談笑風生。（圖／達志影像）

令人眼睛為之一亮的是，當現場政治人物散場時，尹錫悅主動用眼神向曹國打招呼，兩人還在現場握手。曹國的幕僚透露，尹錫悅主動向曹國搭話，「很高興見到您」，是兩人之間自從2019年7月以後，時隔將近5年再度在公開鏡頭前會面。

據悉，尹錫悅2017年就任首爾中央地檢長後，曾經為文在寅政府親自指揮「清算積弊」，偵辦前總統李明博的弊案，因此獲得時任總統文在寅的提攜，2019年7月被指派升任檢察總長，當時在青瓦台出席任命狀授予儀式，曾和時任青瓦台民政首席曹國有一面之緣，現場還有尹錫悅的妻子金建希。

在今年4月南韓總選（國會議員改選），由曹國所領導的祖國革新黨取得12席比例代表（相當於我國不分區立委），成為國會第三大黨，曹國本人也因此確定當選下屆國會議員，他曾數度以黨代表身分，要求和總統尹錫悅會晤。

▲▼南韓「祖國革新黨」黨代表曹國13日登上獨島，引發日本強烈不滿。（圖／翻攝自慶北每日）

▲南韓「祖國革新黨」黨代表曹國13日登上獨島，引發日本強烈不滿。（圖／翻攝自慶北每日）

曹國本月13日更登上由南韓實際控制的爭議領土「獨島」（日本稱竹島，宣稱擁有主權），在聲明中痛批尹錫悅政府親日賣韓，「才不過兩年時間，便深深覺得我國再度淪為日本的殖民地。依據我國憲法第3條，『大韓民國的領土包括韓半島與其附屬島嶼』，而獨島就是附屬島嶼的其中之一。」

曹國舉出1454年《世宗實錄地理誌》、1531年《八道總圖》、1737年《朝鮮王國全圖》等史料，證明獨島從古至今屬於韓國領土的依據，並向日本開嗆，「日本至今仍懷念帝國主義殖民嗎？日本依舊主張殖民地領土權、否認大韓民國的解放嗎？我警告日本，現在給我真心道歉。」

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